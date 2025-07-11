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Ланцет (баражуючий боєприпас)

Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Дональд Трамп заявив, що США відправлятимуть зброю в Україну через країни НАТО, при цьому альянс повністю оплатить ці поставки. Зокрема, згадується передача систем Patriot, які потім НАТО розподілятиме.

Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде відправляти зброю в Україну через країни НАТО, а альянс заплатить за цю зброю "на сто відсотків". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на сто відсотків. Ми відправлятимемо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілятиме їх

– заявив Трамп під час інтерв’ю NBC News.

До того президент США натякнув, що у Білому домі роздумують над тим, чи надсилати ще одну систему ППО Patriot в Україну.

Вони хотіли б цього, вони просили про це - вони дуже рідкісні, адже багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б, я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться поглянути на нього. Дуже дорога система

– заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо росії. Він висловив розчарування відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні.

Євген Устименко

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
НАТО
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Україна
Tesla
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