Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде відправляти зброю в Україну через країни НАТО, а альянс заплатить за цю зброю "на сто відсотків". Про це повідомляє CNN, передає УНН.

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Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на сто відсотків. Ми відправлятимемо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілятиме їх – заявив Трамп під час інтерв’ю NBC News.

До того президент США натякнув, що у Білому домі роздумують над тим, чи надсилати ще одну систему ППО Patriot в Україну.

Вони хотіли б цього, вони просили про це - вони дуже рідкісні, адже багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б, я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться поглянути на нього. Дуже дорога система – заявив Трамп.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо росії. Він висловив розчарування відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні.