Трамп розкрив схему постачання зброї Україні через НАТО
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що США відправлятимуть зброю в Україну через країни НАТО, при цьому альянс повністю оплатить ці поставки. Зокрема, згадується передача систем Patriot, які потім НАТО розподілятиме.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон буде відправляти зброю в Україну через країни НАТО, а альянс заплатить за цю зброю "на сто відсотків". Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Ми відправляємо зброю в НАТО, і НАТО платить за цю зброю, на сто відсотків. Ми відправлятимемо Patriot до НАТО, а потім НАТО розподілятиме їх
До того президент США натякнув, що у Білому домі роздумують над тим, чи надсилати ще одну систему ППО Patriot в Україну.
Вони хотіли б цього, вони просили про це - вони дуже рідкісні, адже багато систем було відправлено в Україну. Але вони хотіли б, я знаю, що вони зробили запит. Нам доведеться поглянути на нього. Дуже дорога система
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Дональд Трамп анонсував "важливу заяву" щодо росії. Він висловив розчарування відсутністю прогресу в переговорах щодо війни в Україні.