У Сенаті поставлять на паузу законопроєкт про санкції проти рф

Лідер республіканської більшості у верхній палаті Конгресу Джон Тьюн відкладе просування законопроекту про санкції проти росії. Про це інформує видання Politico, передає УНН.

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За словами республіканця, президент США Дональд Трамп раніше заявив про свою готовність діяти, якщо російський диктатор володимир путін не зробить кроків до мирної угоди з Україною.

Джон Тьюн дійшов висновку, що американський лідер хоче спробувати зробити щось самостійно.

"Якщо в якийсь момент президент дійде висновку, що це розумно, принесе користь і посилить важелі впливу, необхідні для просування законопроєкту на переговорах, ми це зробимо. Ми будемо готові до цього", - зазначив він.

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Як повідомив Президент США Дональд Трамп, розмови з російським диктатором володимиром путіним завжди були приємними, однак після них росія запускала ракети по українських містах. Трамп наголосив, що путін обманював багатьох лідерів, але не його, хоча й утримався від прямого визнання російського диктатора вбивцею. Про це Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте.

Також американський лідер заявив, що "дуже незадоволений" росією і анонсував дуже суворі тарифи, якщо не буде угоди про припинення вогню з Україною протягом 50 днів.

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