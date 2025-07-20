кремль пытается установить контроль над мессенджерами и иностранным программным обеспечением - внешняя разведка

российский диктатор путин поручил правительству до 1 сентября 2025 года разработать меры по ограничению использования в РФ иностранного программного обеспечения, в том числе мессенджеров, разработанных в "недружественных странах". Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечает разведка, под особым вниманием оказался мессенджер WhatsApp, принадлежащий организации Meta, которая признана в РФ экстремистской. Это, как отмечают в разведке, делает его одним из главных кандидатов на потенциальную блокировку.

Неоднозначная ситуация и с Telegram: хотя мессенджер имеет российское происхождение, его якобы "независимая" позиция и отказ от сотрудничества с властями делают его статус неопределенным.

Власти уже создали новый элемент централизованной системы цифрового слежения – мессенджер Max от VK.

Всем чиновникам приказали перейти на Max. Приложение имеет полный доступ к микрофону, камере, контактам, геолокации и файлам. Не выключается стандартными средствами, использует root-доступ и системные jar-файлы – признаки вредоносного ПО. Данные автоматически передаются на серверы, связанные с VK, что подконтрольна спецслужбам рф - говорят в разведке.

Напомним

Служба внешней разведки Украины сообщала о нервной реакции Кремля на запреты российских государственных медиа в Европе. Ограничения, введенные рядом европейских стран, стали ударом по системе внешней пропаганды рф.

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