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кремль посилює цензуру: WhatsApp під загрозою заборони в росії

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

кремль продовжує посилювати цензуру в інтернеті, готуючи заборону WhatsApp. Заміною стане контрольована кремлем платформа MAX, незважаючи на популярність WhatsApp серед 84 мільйонів користувачів.

кремль посилює цензуру: WhatsApp під загрозою заборони в росії

кремль продовжує посилювати цензуру задля контролю над інтернет-ресурсами. Про це інформує в аналітичному звіті Інститут вивчення війни (ISW), передає УНН.

кремль продовжує реалізовувати свої довгострокові цензурні заходи, щоб посилити контроль над російським інформаційним простором в Інтернеті

- звітує Інститут.

Аналітики зазначили, що перший заступник голови Комітету Державної Думи росії з інформаційної політики Антон Горелькін 18 липня попередив, що популярний месенджер WhatsApp повинен готуватися до виходу з російського ринку, оскільки "дуже ймовірно", що він потрапить під обмежувальні заходи.

За словами Горелкіна, заміною для користувачів WhatsApp стане контрольована кремлем платформа для обміну повідомленнями MAX.

Член Комітету Державної Думи росії з інформаційної політики Антон Немкін висловив думку, що присутність WhatsApp у цифровому просторі росії становить порушення національної безпеки, і запропонував росії розглянути Telegram як альтернативу, хоча й визнав, що MAX є основним варіантом для заміни WhatsApp.

За даними ISW, російське видання Meduza повідомило, що WhatsApp є найпопулярнішим месенджером у росії, з приблизно 84 мільйонами щоденних користувачів, і що два джерела, близькі до Адміністрації президента Росії, заявили, що російська влада майже напевно заборонить WhatsApp.

Інше джерело, близьке до Адміністрації президента, поінформувало Meduza, що російська влада, ймовірно, буде толерувати Telegram, оскільки він містить багато каналів, пов'язаних з кремлем.

У звіті додають, що WhatsApp належить компанії Meta, яку кремль визнав екстремістською організацією. А також нагадують, що очільник кремля володимир путін нещодавно доручив уряду ввести додаткові обмеження на використання інтернет-ресурсів з "недружніх країн".

ISW раніше зазначав, що кремль планував призначити MAX національним месенджером і що кремль може спробувати заборонити Telegram та інші соціальні мережі, пов'язані із західним світом, у середньо- та довгостроковій перспективі, якщо впровадження нового національного месенджера буде успішним

- йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

"кремль, швидше за все, продовжуватиме вживати все більш репресивні заходи, спрямовані на ізоляцію та цензуру російських громадян і просування військових зусиль кремля", - додали аналітики.

Нагадаємо

Месенджер Telegram оштрафовано на 7 мільйонів рублів за відмову видаляти контент із закликами до терактів і протестів. Платформа, заснована Павлом Дуровим, залишається популярною в рф та Україні.

Палата представників США заборонила WhatsApp на службових пристроях: розкрито причини24.06.25, 10:01 • 3337 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаТехнології
Telegram
Інститут вивчення війни
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