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Палата представників США заборонила WhatsApp на службових пристроях: розкрито причини

Київ • УНН

 • 1270 перегляди

Палата представників США заборонила використання WhatsApp на державних пристроях з 30 червня через ризики конфіденційності та відсутність прозорості щодо захисту даних. Компанія Meta, якій належить месенджер, не погоджується з цим рішенням, наголошуючи на наскрізному шифруванні повідомлень та вищому рівні безпеки порівняно з іншими дозволеними програмами.

Палата представників США заборонила WhatsApp на службових пристроях: розкрито причини

У Палаті представників США заборонили використовувати месенджер WhatsApp на державних пристроях через ризики для конфіденційності. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Згідно зі службовим меморандумом, із яким ознайомилася Financial Times, головний адміністративний директор Палати Кетрін Шпіндор повідомила про обмеження у користуванні WhatsApp на урядових ноутбуках і телефонах починаючи з 30 червня.

У службовій записці йдеться, що заборону введено через "брак прозорості щодо того, як (WhatsApp, – ред.) захищає дані користувачів, відсутність шифрування збережених даних та потенційні ризики безпеки, пов’язані з його використанням".

Співробітникам Палати наказано видалити додаток, якщо він уже встановлений, і не встановлювати його в майбутньому.

Кетрін Шпіндор підкреслила важливість захисту конфіденційної інформації.

Захист Палати народних представників є нашим головним пріоритетом, і ми завжди відстежуємо та аналізуємо потенційні ризики кібербезпеки, які можуть поставити під загрозу дані членів Палати та її співробітників

– заявила головна адміністративна директорка Палати представників США.

Вона додала, що подібні заходи є частиною регулярного аудиту цифрових інструментів.

Ми регулярно переглядаємо список програм, схвалених Палатою представників, і вносимо до нього зміни, якщо вважатимемо це за потрібне

– зазначила Шпіндор.

Наразі до переліку дозволених застосунків входять Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime від Apple, а також Wickr, що належить Amazon.

Позиція Meta

У компанії Meta, якій належить WhatsApp, жорстко розкритикували позицію Конгресу США.

Ми найрішучіше не погоджуємося з такою характеристикою

– заявив речник Meta.

Там наголосили, що месенджер відповідає високим стандартам безпеки.

Повідомлення WhatsApp за замовчуванням зашифровані від початку до кінця

 – сказав речник компанії Meta.

Він додав, що "це означає, що ні компанія, ні треті сторони не можуть їх прочитати" та що "платформа пропонує вищий рівень безпеки, ніж більшість програм зі списку, затвердженого CAO".

У компанії також підкреслили, що WhatsApp дозволений для офіційного використання у Сенаті США.

Довідка

Meta придбала WhatsApp у 2014 році за 19 мільярдів доларів. Один із його засновників Браян Актон залишив компанію у 2017 році через незгоду з політикою конфіденційності. Згодом він став співзасновником конкурента – месенджера Signal.

Нагадаємо

Meta дедалі активніше співпрацює з армією США. У листопаді компанія дозволила військовим використовувати свій штучний інтелект Llama, а минулого місяця оголосила про партнерство з оборонною компанією Anduril у сфері змішаної реальності.

Крім того, головний технічний директор Meta Ендрю Босворт заявив що прийняв військове звання підполковника в новому Виконавчому інноваційному корпусі резерву армії США.

Meta запроваджує рекламу в WhatsApp та обіцяє зробити її ненабридливою16.06.25, 17:29 • 2650 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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