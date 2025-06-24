Палата представителей США запретила WhatsApp на служебных устройствах: раскрыты причины

В Палате представителей США запретили использовать мессенджер WhatsApp на государственных устройствах из-за рисков для конфиденциальности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Согласно служебному меморандуму, с которым ознакомилась Financial Times, главный административный директор Палаты Кэтрин Шпиндор сообщила об ограничении в пользовании WhatsApp на правительственных ноутбуках и телефонах начиная с 30 июня.

В служебной записке говорится, что запрет введен из-за "нехватки прозрачности относительно того, как (WhatsApp, – ред.) защищает данные пользователей, отсутствия шифрования сохраненных данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием".

Сотрудникам Палаты приказано удалить приложение, если оно уже установлено, и не устанавливать его в будущем.

Кэтрин Шпиндор подчеркнула важность защиты конфиденциальной информации.

Защита Палаты народных представителей является нашим главным приоритетом, и мы всегда отслеживаем и анализируем потенциальные риски кибербезопасности, которые могут поставить под угрозу данные членов Палаты и ее сотрудников – заявила главный административный директор Палаты представителей США.

Она добавила, что подобные меры являются частью регулярного аудита цифровых инструментов.

Мы регулярно пересматриваем список программ, одобренных Палатой представителей, и вносим в него изменения, если сочтем это нужным – отметила Шпиндор.

Сейчас в перечень разрешенных приложений входят Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime от Apple, а также Wickr, принадлежащий Amazon.

Позиция Meta

В компании Meta, которой принадлежит WhatsApp, жестко раскритиковали позицию Конгресса США.

Мы самым решительным образом не согласны с такой характеристикой – заявил представитель Meta.

Там отметили, что мессенджер соответствует высоким стандартам безопасности.

Сообщения WhatsApp по умолчанию зашифрованы от начала до конца – сказал представитель компании Meta.

Он добавил, что "это означает, что ни компания, ни третьи стороны не могут их прочитать" и что "платформа предлагает более высокий уровень безопасности, чем большинство программ из списка, утвержденного CAO".

В компании также подчеркнули, что WhatsApp разрешен для официального использования в Сенате США.

Справка

Meta приобрела WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Один из его основателей Брайан Актон покинул компанию в 2017 году из-за несогласия с политикой конфиденциальности. Впоследствии он стал соучредителем конкурента – мессенджера Signal.

Напомним

Meta все активнее сотрудничает с армией США. В ноябре компания разрешила военным использовать свой искусственный интеллект Llama, а в прошлом месяце объявила о партнерстве с оборонной компанией Anduril в сфере смешанной реальности.

Кроме того, главный технический директор Meta Эндрю Босворт заявил, что принял воинское звание подполковника в новом Исполнительном инновационном корпусе резерва армии США.

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