Палата представителей США запретила WhatsApp на служебных устройствах: раскрыты причины
Киев • УНН
Палата представителей США запретила использование WhatsApp на государственных устройствах с 30 июня из-за рисков конфиденциальности и отсутствия прозрачности в отношении защиты данных. Компания Meta, которой принадлежит мессенджер, не согласна с этим решением, подчеркивая сквозное шифрование сообщений и более высокий уровень безопасности по сравнению с другими разрешенными приложениями.
В Палате представителей США запретили использовать мессенджер WhatsApp на государственных устройствах из-за рисков для конфиденциальности. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.
Детали
Согласно служебному меморандуму, с которым ознакомилась Financial Times, главный административный директор Палаты Кэтрин Шпиндор сообщила об ограничении в пользовании WhatsApp на правительственных ноутбуках и телефонах начиная с 30 июня.
В служебной записке говорится, что запрет введен из-за "нехватки прозрачности относительно того, как (WhatsApp, – ред.) защищает данные пользователей, отсутствия шифрования сохраненных данных и потенциальных рисков безопасности, связанных с его использованием".
Сотрудникам Палаты приказано удалить приложение, если оно уже установлено, и не устанавливать его в будущем.
Кэтрин Шпиндор подчеркнула важность защиты конфиденциальной информации.
Защита Палаты народных представителей является нашим главным приоритетом, и мы всегда отслеживаем и анализируем потенциальные риски кибербезопасности, которые могут поставить под угрозу данные членов Палаты и ее сотрудников
Она добавила, что подобные меры являются частью регулярного аудита цифровых инструментов.
Мы регулярно пересматриваем список программ, одобренных Палатой представителей, и вносим в него изменения, если сочтем это нужным
Сейчас в перечень разрешенных приложений входят Microsoft Teams, Signal, iMessage, FaceTime от Apple, а также Wickr, принадлежащий Amazon.
Позиция Meta
В компании Meta, которой принадлежит WhatsApp, жестко раскритиковали позицию Конгресса США.
Мы самым решительным образом не согласны с такой характеристикой
Там отметили, что мессенджер соответствует высоким стандартам безопасности.
Сообщения WhatsApp по умолчанию зашифрованы от начала до конца
Он добавил, что "это означает, что ни компания, ни третьи стороны не могут их прочитать" и что "платформа предлагает более высокий уровень безопасности, чем большинство программ из списка, утвержденного CAO".
В компании также подчеркнули, что WhatsApp разрешен для официального использования в Сенате США.
Справка
Meta приобрела WhatsApp в 2014 году за 19 миллиардов долларов. Один из его основателей Брайан Актон покинул компанию в 2017 году из-за несогласия с политикой конфиденциальности. Впоследствии он стал соучредителем конкурента – мессенджера Signal.
Напомним
Meta все активнее сотрудничает с армией США. В ноябре компания разрешила военным использовать свой искусственный интеллект Llama, а в прошлом месяце объявила о партнерстве с оборонной компанией Anduril в сфере смешанной реальности.
Кроме того, главный технический директор Meta Эндрю Босворт заявил, что принял воинское звание подполковника в новом Исполнительном инновационном корпусе резерва армии США.
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