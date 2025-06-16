Meta вводит рекламу в WhatsApp и обещает сделать ее ненавязчивой

Американская технологическая компания Meta планирует монетизировать мессенджер WhatsApp, введя в нем рекламные объявления. Разработчик обещает, что основная часть общения в мессенджере останется не загроможденной рекламой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В WhatsApp сообщили, что в ближайшие месяцы по всему миру будет внедрена новая функция – реклама будет отображаться в разделе "Состояние" на вкладке "Обновления", которая размещена слева на экране. В компании подчеркнули, что таким образом реклама не будет пересекаться с основными чатами.

Это была давняя просьба, которую мы получили от компаний, и они заботятся о сохранении личного пространства людей – сказала вице-президент по бизнес-сообщениям в WhatsApp Никила Шринивасан.

В Meta отметили, что теперь появилось пространство для размещения рекламы, которое не будет мешать личному общению. По словам представителей компании, основная часть общения останется нетронутой.

Люди хотят использовать WhatsApp не только для обмена сообщениями с близкими друзьями и семьей, и, оглядываясь на наш предыдущий опыт, именно поэтому мы ввели эту вкладку "Обновления"... Если вы используете WhatsApp для личных сообщений и никогда не заходите на эту вкладку, вы не увидите (рекламу – ред.) – добавила Шринивасан.

В Meta отметили, что сообщения, звонки и статусы будут оставаться зашифрованными. Вместе с тем, для персонализации рекламы будут использоваться такие параметры, как геолокация, язык устройства, подписки на каналы и взаимодействие с маркетинговым контентом.

Дополнительно

Кроме рекламы, WhatsApp планирует внедрить функцию платной подписки на каналы – ленты эксклюзивного контента от авторов. Также компании смогут продвигать свои каналы среди аудитории за дополнительную плату.

Как отметила директор по продуктам WhatsApp Элис Ньютон-Рекс, статусы в приложении являются "наиболее используемым продуктом для историй в мире". По ее словам, вкладка "Обновления" ежедневно привлекает 1 миллиард 500 миллионов пользователей.

В апреле Meta обнародовала финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Несмотря на опасения относительно влияния таможенной политики президента США Дональда Трампа на экономическую ситуацию, рекламный бизнес компании демонстрирует стабильный рост. Запуск рекламы в WhatsApp может значительно усилить прибыльность платформы.

Напомним

WhatsApp работает над внедрением одной из самых ожидаемых функций — возможности создания уникального имени пользователя. Это означает, что вскоре не придется делиться своим номером телефона, чтобы начать чат. Нововведение уже тестируется в бета-версии приложения и может появиться в ближайшее время.

Компания Meta осуществила значительные инвестиции в стартап из сферы искусственного интеллекта Scale AI, после чего основатель последнего присоединится к технологическому гиганту.