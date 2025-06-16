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Meta запроваджує рекламу в WhatsApp та обіцяє зробити її ненабридливою

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Meta планує монетизувати WhatsApp, розміщуючи рекламу у розділі "Стан" вкладки "Оновлення". Основні чати залишаться без реклами, і конфіденційність збережеться.

Meta запроваджує рекламу в WhatsApp та обіцяє зробити її ненабридливою

Американська технологічна компанія Meta планує монетизувати месенджер WhatsApp, запровадивши в ньому рекламні оголошення. Розробник обіцяє, що основна частина спілкування у месенджері залишиться не захаращеною рекламою. Про це пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

У WhatsApp повідомили, що найближчими місяцями по всьому світу буде впроваджено нову функцію – реклама відображатиметься в розділі "Стан" на вкладці "Оновлення", яка розміщена ліворуч на екрані. У компанії наголосили, що таким чином реклама не перетинатиметься з основними чатами.

Це було давнє прохання, яке ми отримали від компаній, і вони дбають про збереження особистого простору людей 

– сказала віце-президентка з бізнес-повідомлень у WhatsApp Нікіла Шрінівасан.

У Meta зазначили, що тепер з’явився простір для розміщення реклами, який не заважатиме особистому спілкуванню. За словами представників компанії, основна частина спілкування залишиться недоторканною.

Люди хочуть використовувати WhatsApp не лише для обміну повідомленнями з близькими друзями та родиною, і, озираючись на наш попередній досвід, саме тому ми запровадили цю вкладку "Оновлення"... Якщо ви використовуєте WhatsApp для особистих повідомлень і ніколи не заходите на цю вкладку, ви не побачите (рекламу – ред.)

– додала Шрінівасан.

У Meta наголосили, що повідомлення, дзвінки та статуси залишатимуться зашифрованими. Разом із тим, для персоналізації реклами використовуватимуться такі параметри, як геолокація, мова пристрою, підписки на канали та взаємодія з маркетинговим контентом.

Додатково

Окрім реклами, WhatsApp планує впровадити функцію платної підписки на канали – стрічки ексклюзивного контенту від авторів. Також компанії зможуть просувати свої канали серед аудиторії за додаткову оплату.

Як зазначила директорка з продуктів WhatsApp Еліс Ньютон-Рекс, статуси в додатку є "найбільш використовуваним продуктом для історій у світі". За її словами, вкладка "Оновлення" щодня приваблює 1 мільярд 500 мільонів користувачів.

У квітні Meta оприлюднила фінансові результати, які перевершили очікування аналітиків. Попри побоювання щодо впливу митної політики президента США Дональда Трампа на економічну ситуацію, рекламний бізнес компанії демонструє стабільне зростання. Запуск реклами у WhatsApp може значно підсилити прибутковість платформи.

Нагадаємо

WhatsApp працює над впровадженням однієї з найочікуваніших функцій — можливості створення унікального імені користувача. Це означає, що невдовзі не доведеться ділитися своїм номером телефону, щоб почати чат. Нововведення вже тестується в бета-версії застосунку і може зʼявитися найближчим часом.

Компанія Meta здійснила значні інвестиції в стартап зі сфери штучного інтелекту Scale AI, після чого засновник останнього приєднається до технологічного гіганта. 

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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