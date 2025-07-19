Кремль усиливает цензуру: WhatsApp под угрозой запрета в России

Кремль продолжает усиливать цензуру для контроля над интернет-ресурсами. Об этом информирует в аналитическом отчете Институт изучения войны (ISW), передает УНН.

Кремль продолжает реализовывать свои долгосрочные цензурные меры, чтобы усилить контроль над российским информационным пространством в Интернете - сообщает Институт.

Аналитики отметили, что первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Горелкин 18 июля предупредил, что популярный мессенджер WhatsApp должен готовиться к выходу с российского рынка, поскольку "очень вероятно", что он попадет под ограничительные меры.

По словам Горелкина, заменой для пользователей WhatsApp станет контролируемая Кремлем платформа для обмена сообщениями MAX.

Член Комитета Государственной Думы России по информационной политике Антон Немкин высказал мнение, что присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России представляет нарушение национальной безопасности, и предложил России рассмотреть Telegram как альтернативу, хотя и признал, что MAX является основным вариантом для замены WhatsApp.

По данным ISW, российское издание Meduza сообщило, что WhatsApp является самым популярным мессенджером в России, с примерно 84 миллионами ежедневных пользователей, и что два источника, близкие к Администрации президента России, заявили, что российские власти почти наверняка запретят WhatsApp.

Другой источник, близкий к Администрации президента, проинформировал Meduza, что российские власти, вероятно, будут толерантны к Telegram, поскольку он содержит много каналов, связанных с Кремлем.

В отчете добавляют, что WhatsApp принадлежит компании Meta, которую Кремль признал экстремистской организацией. А также напоминают, что глава Кремля Владимир Путин недавно поручил правительству ввести дополнительные ограничения на использование интернет-ресурсов из "недружественных стран".

ISW ранее отмечал, что Кремль планировал назначить MAX национальным мессенджером и что Кремль может попытаться запретить Telegram и другие социальные сети, связанные с западным миром, в средне- и долгосрочной перспективе, если внедрение нового национального мессенджера будет успешным - говорится в отчете Института изучения войны.

"Кремль, скорее всего, будет продолжать принимать все более репрессивные меры, направленные на изоляцию и цензуру российских граждан и продвижение военных усилий Кремля", - добавили аналитики.

Напомним

Мессенджер Telegram оштрафован на 7 миллионов рублей за отказ удалять контент с призывами к терактам и протестам. Платформа, основанная Павлом Дуровым, остается популярной в РФ и Украине.

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