Враг продолжает закрывать информационное пространство на временно оккупированных территориях - ЦНС
Киев • УНН
Россияне на временно оккупированных территориях массово изымают телевизионные антенны, чтобы украинцы потеряли связь с родиной. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что взамен оккупанты выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.
Несмотря на это, люди прячут антенны и ловят сигнал ночью, рискуя из-за рейдов оккупантов
В ЦНС утверждают, что кремль выстраивает систему полной информационной изоляции, "а его пропагандисты уже давно стали законными целями этой войны".
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины и в России пользователи массово жалуются на проблемы с работой мессенджера WhatsApp – доступ нестабилен или полностью отсутствует.
Также сообщалось, что на временно оккупированных территориях Украины россияне принуждают жителей устанавливать мессенджер Max. Приложение собирает данные пользователей и передает их российским спецслужбам.
