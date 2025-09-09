На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС
Киев • УНН
Российские оккупанты в Запорожье угрожают уголовным преследованием за обнаружение украинских телевизионных антенн. С октября захватчики обещают наказание за антенны "Горыныч", которые дают доступ к правде.
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают тем, у кого обнаружат украинские телевизионные антенны. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Подробности
Отмечается, что с октября в Запорожской области за обнаружение "Горынычей" (антенн для украинского ТВ) захватчики обещают уголовное преследование.
ЦНС уже сообщал о рейдах по изъятию оборудования, которое дает доступ к правде и разрушает российскую систему пропаганды
"Кремль блокирует все, что не может контролировать, вместо этого навязывает комплект "русский мир" с пропагандистскими каналами. Украинцы не спешат на это соглашаться, поэтому враг и переходит к угрозам", - добавили в ЦНС.
Напомним
Оккупанты запретили украинское телеэфирное оборудование на ВОТ, в частности антенны "Горыныч", заменяя их комплектами "русский мир".
российские оккупанты массово изымают телевизионные антенны на временно оккупированных территориях. Вместо этого выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.
