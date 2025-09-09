$41.220.13
8 сентября, 17:31 • 10637 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 18583 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 22933 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 21006 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 42226 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 12:10 • 25220 просмотра
Дефицит в украинских аптеках: один из самых популярных препаратов исчез из продажи, что произошло и когда ждать возвращения
Эксклюзив
8 сентября, 09:57 • 26361 просмотра
Киберкорпус ГУР заблокировал топливные карты в россии и "положил" десятки вражеских онлайн-ресурсовPhoto
Эксклюзив
8 сентября, 08:37 • 26588 просмотра
Гривна на стероидах: почему сентябрь традиционно является месяцем валютного оптимизма и чего ждать на рынке валют
8 сентября, 06:26 • 27195 просмотра
россия и беларусь могут напасть на НАТО в рамках учений "запад-2025": под угрозой - Сувалкский коридор
8 сентября, 00:43 • 30186 просмотра
В понедельник лидеры Европы прибудут в США для обсуждения соглашения по Украине - Трамп
Теги
Авторы
На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Российские оккупанты в Запорожье угрожают уголовным преследованием за обнаружение украинских телевизионных антенн. С октября захватчики обещают наказание за антенны "Горыныч", которые дают доступ к правде.

На ВОТ Запорожья оккупанты угрожают уголовным преследованием за украинские телевизионные антенны - ЦНС

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают тем, у кого обнаружат украинские телевизионные антенны. Об этом информирует Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.

Подробности

Отмечается, что с октября в Запорожской области за обнаружение "Горынычей" (антенн для украинского ТВ) захватчики обещают уголовное преследование.

ЦНС уже сообщал о рейдах по изъятию оборудования, которое дает доступ к правде и разрушает российскую систему пропаганды 

- говорится в сообщении.

"Кремль блокирует все, что не может контролировать, вместо этого навязывает комплект "русский мир" с пропагандистскими каналами. Украинцы не спешат на это соглашаться, поэтому враг и переходит к угрозам", - добавили в ЦНС.

Напомним

Оккупанты запретили украинское телеэфирное оборудование на ВОТ, в частности антенны "Горыныч", заменяя их комплектами "русский мир". 

российские оккупанты массово изымают телевизионные антенны на временно оккупированных территориях. Вместо этого выдают комплект "русский мир" с доступом только к пропагандистским каналам.

Оккупанты на ВОТ заставляют школьников устанавливать шпионский мессенджер MAX - ЦНС04.09.25, 07:05 • 2785 просмотров

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Фейковые новости
Запорожская область