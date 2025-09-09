С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
07:55 • 30557 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
07:10 • 52750 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47374 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 29770 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 26847 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26652 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38810 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 55544 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 28975 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50377 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
2м/с
43%
753мм
Популярные новости
Украина и ЕС начали скрининг по последнему Кластеру, посвященному сельскому хозяйству9 сентября, 03:31 • 9414 просмотра
Шпионская сеть Беларуси раскрыта в Европе: детали операции9 сентября, 03:49 • 11998 просмотра
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 11021 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 31747 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23687 просмотра
публикации
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию07:22 • 31970 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
07:10 • 52736 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47362 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 55537 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 47062 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Андрій Єрмак
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Индия
Харьков
Реклама
УНН Lite
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23925 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 28889 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 27850 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 96834 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 53918 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Truth Social
Тесла Модель Y
Лекарственные средства
Financial Times

С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД

Киев • УНН

 • 2874 просмотра

Украинцам на временно оккупированных территориях, не получившим российские паспорта, грозит принудительная депортация с 10 сентября. Это связано с окончанием срока, установленного указом gутина.

С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД

Начиная с завтрашнего дня, 10 сентября, тем украинцам на временно оккупированных территориях, которые не получили российские паспорта, грозит принудительная депортация. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.

10 сентября истекает срок, установленный указом российского диктатора владимира путина, до которого граждане Украины, "незаконно находящиеся в рф", должны выехать из страны или "легализоваться" 

- сообщили в ЦПД.

Этот указ был подписан российским диктатором путиным еще в марте этого года и является одним из элементов давления и запугивания украинцев на оккупированных территориях. Захватчики заставляют украинцев на ВОТ получать российские паспорта, лишая людей доступа к медицинской помощи, социальным выплатам, возможности официально работать и угрожая депортацией.

Принудительная паспортизация — это способ кремля создать иллюзию "легальности" оккупации украинских территорий. А репрессии, которыми граждан Украины загоняют в "российское подданство" — это инструмент для искоренения любых проявлений нелояльности к оккупантам 

- говорится в сообщении.

Дополнение

В ЦПД сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты ищут предателей, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев.

На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают тем, у кого обнаружат украинские телевизионные антенны.

Павел Зинченко

Война в Украине
Владимир Путин
Запорожская область
Украина