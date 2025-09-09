С завтрашнего дня украинцам на ВОТ, не получившим паспорта РФ, грозит принудительная депортация - ЦПД
Киев • УНН
Украинцам на временно оккупированных территориях, не получившим российские паспорта, грозит принудительная депортация с 10 сентября. Это связано с окончанием срока, установленного указом gутина.
Начиная с завтрашнего дня, 10 сентября, тем украинцам на временно оккупированных территориях, которые не получили российские паспорта, грозит принудительная депортация. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, пишет УНН.
10 сентября истекает срок, установленный указом российского диктатора владимира путина, до которого граждане Украины, "незаконно находящиеся в рф", должны выехать из страны или "легализоваться"
Этот указ был подписан российским диктатором путиным еще в марте этого года и является одним из элементов давления и запугивания украинцев на оккупированных территориях. Захватчики заставляют украинцев на ВОТ получать российские паспорта, лишая людей доступа к медицинской помощи, социальным выплатам, возможности официально работать и угрожая депортацией.
Принудительная паспортизация — это способ кремля создать иллюзию "легальности" оккупации украинских территорий. А репрессии, которыми граждан Украины загоняют в "российское подданство" — это инструмент для искоренения любых проявлений нелояльности к оккупантам
Дополнение
В ЦПД сообщили, что на временно оккупированных территориях Украины оккупанты ищут предателей, которые будут помогать отбирать имущество у украинцев.
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне угрожают тем, у кого обнаружат украинские телевизионные антенны.