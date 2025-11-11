Платил налоги рф и финансировал росгвардию: предприниматель из Львовской области предстанет перед судом за бизнес в оккупированном Крыму

В суд направлен обвинительный акт в отношении бизнесмена из Львовской области, совладельца отеля в оккупированной Ялте, который сознательно сотрудничал с государством-агрессором рф. На активы обвиняемого наложен арест, в частности, на недвижимость, земельные участки, парковочные места и корпоративные права. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

По данным следствия, после незаконного захвата россиянами Крыма подозреваемый, будучи совладельцем ялтинского отеля, перерегистрировал предприятие по российскому законодательству, чем фактически признал юрисдикцию рф. Несмотря на осведомленность о незаконности оккупации территории АР Крым, он продолжил хозяйственную деятельность и вступил во взаимодействие с оккупационными органами власти и силовыми структурами рф.

В 2023-2024 годах мужчина заключил договоры с подразделениями росгвардии и систематически перечислял средства на счета оккупантов. Также он платил налоги в бюджет рф и получал зарплату в российских рублях. Речь идет о налогах в сумме почти 800 тысяч российских рублей.

Таким образом, мужчина не только сохранил бизнес в Крыму, но и стал частью финансовой системы оккупанта - отмечают в пресс-службе ОГП.

Коллаборанту инкриминируют финансирование действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти, а также осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Финансирование оккупационных структур государства-агрессора, в частности росгвардии, является прямой поддержкой режима, который ведет войну против Украины. Ни одно такое действие не останется без правовой оценки. Каждый, кто сознательно способствует врагу, понесет перед законом ответственность - подчеркнул прокурор по делу Олег Ковальчук.

На активы обвиняемого наложен арест. В частности, арестованы: помещение отеля в г. Ялта; 7 земельных участков; 2 квартиры на Львовщине; 5 мест для хранения авто во Львове; нежилые помещения; корпоративные права в обществах на сумму более 6,5 млн грн.

Напомним

россия увеличивает налоги, чтобы финансировать войну за счет граждан. Речь идет о 2,3 трлн рублей дополнительных налогов до 2026 года. Основной источник поступлений - повышение ставки НДС с 20% до 22%, что приведет к росту цен. Параллельно кремль урезает налоговые льготы для IT-компаний и существенно ограничивает упрощенную систему налогообложения для малого бизнеса. Это свидетельствует об исчерпании ресурсов для финансирования войны, перекладывая бремя на граждан и бизнес.

По данным Службы внешней разведки, проект федерального бюджета россии на 2026–2028 годы предусматривает перераспределение ресурсов от социальных и региональных программ в пользу военно-промышленного комплекса и силовых структур. В то же время содержание президента рф путина и его администрации снова подорожает до $354 млн в 2026-м (примерно $1 млн в день), что превышает годовые бюджеты таких регионов, как калмыкия или еврейская автономная область.