Україна проситиме Литву видати українця, який воював на боці рф та підозрюється у держзраді - Кравченко

Україна звертатиметься до Литви із запитом на екстрадицію свого громадянина, який воював на боці росії, вчиняв воєнні злочини та здійснив держзраду. Наразі чоловік знаходиться на території Литви. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час зустрічі з генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене, передає УНН.

Я хотів повідомити, що у нас також є громадянин України, який вчиняв на боці рф воєнні злочини, та здійснив держзраду відносно нашої держави. Він знаходиться на території Литви. Ми також в нашій співпраці будемо звертатись до екстрадиції в рамках міжнародної правової допомоги і спільно працювати з Генеральним прокурором Литви