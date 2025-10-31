Україна проситиме Литву видати українця, який воював на боці рф та підозрюється у держзраді - Кравченко
Київ • УНН
Україна звернеться до Литви із запитом на екстрадицію свого громадянина, який воював на боці рф, вчиняв воєнні злочини та здійснив держзраду. Чоловік наразі перебуває на території Литви, повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.
Я хотів повідомити, що у нас також є громадянин України, який вчиняв на боці рф воєнні злочини, та здійснив держзраду відносно нашої держави. Він знаходиться на території Литви. Ми також в нашій співпраці будемо звертатись до екстрадиції в рамках міжнародної правової допомоги і спільно працювати з Генеральним прокурором Литви
Нагадаємо
Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення.
Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботиного.
За даними української прокуратури, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.
Громадянин Литви, якого у Мелітополі катував військовий рф, не був військовим й участі у бойових діях не брав. Коли він потрапив на підконтрольну територію України, він заявив про події, про те, що відносно нього вчиняли злочини.