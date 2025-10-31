Украина будет просить Литву выдать украинца, воевавшего на стороне рф и подозреваемого в госизмене - Кравченко

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
14:27 • 210 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Эксклюзив
12:28 • 7546 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 17420 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 10624 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 21838 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 14417 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 18561 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 24605 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
31 октября, 07:56 • 14300 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
31 октября, 07:53 • 24126 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24 • 34996 просмотра
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50 • 10228 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 30138 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 25575 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 17361 просмотра
публикации
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08 • 17410 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 21829 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 17547 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 25779 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 67812 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Музыкант
Геннадий Труханов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Литва
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19 • 6086 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 27114 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 59572 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 63900 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 85999 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Золото

Украина будет просить Литву выдать украинца, воевавшего на стороне рф и подозреваемого в госизмене - Кравченко

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Украина обратится к Литве с запросом на экстрадицию своего гражданина, который воевал на стороне рф, совершал военные преступления и совершил госизмену. Мужчина сейчас находится на территории Литвы, сообщил Генпрокурор Украины Руслан Кравченко.

Украина будет просить Литву выдать украинца, воевавшего на стороне рф и подозреваемого в госизмене - Кравченко

Украина обратится к Литве с запросом об экстрадиции своего гражданина, который воевал на стороне россии, совершал военные преступления и совершил государственную измену. В настоящее время мужчина находится на территории Литвы. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает УНН.

Я хотел сообщить, что у нас также есть гражданин Украины, который совершал на стороне рф военные преступления и совершил государственную измену в отношении нашего государства. Он находится на территории Литвы. Мы также в нашем сотрудничестве будем обращаться к экстрадиции в рамках международной правовой помощи и совместно работать с Генеральным прокурором Литвы

- сказал Кравченко.

Напомним

Украина передала российского военнослужащего в Литву для уголовного преследования за военные преступления. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Речь идет о старшем матросе военной полиции вс рф, которого украинские Вооруженные Силы взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Работино.

По данным украинской прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Гражданин Литвы, которого в Мелитополе пытал военный рф, не был военным и участия в боевых действиях не принимал. Когда он попал на подконтрольную территорию Украины, он заявил о событиях, о том, что в отношении него совершались преступления.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧПНовости Мира
Война в Украине
Пожизненное лишение свободы
Руслан Кравченко
Запорожская область
Литва
Украина
Мелитополь