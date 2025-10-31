Украина будет просить Литву выдать украинца, воевавшего на стороне рф и подозреваемого в госизмене - Кравченко

Украина обратится к Литве с запросом об экстрадиции своего гражданина, который воевал на стороне россии, совершал военные преступления и совершил государственную измену. В настоящее время мужчина находится на территории Литвы. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает УНН.

Я хотел сообщить, что у нас также есть гражданин Украины, который совершал на стороне рф военные преступления и совершил государственную измену в отношении нашего государства. Он находится на территории Литвы. Мы также в нашем сотрудничестве будем обращаться к экстрадиции в рамках международной правовой помощи и совместно работать с Генеральным прокурором Литвы - сказал Кравченко.

Напомним

Украина передала российского военнослужащего в Литву для уголовного преследования за военные преступления. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Речь идет о старшем матросе военной полиции вс рф, которого украинские Вооруженные Силы взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Работино.

По данным украинской прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.

Гражданин Литвы, которого в Мелитополе пытал военный рф, не был военным и участия в боевых действиях не принимал. Когда он попал на подконтрольную территорию Украины, он заявил о событиях, о том, что в отношении него совершались преступления.