$42.080.01
48.980.00
ukenru
Ексклюзив
12:28 • 4898 перегляди
Це Північна Корея: економіст розкритикував ідею зменшення кількості аптек в України
12:08 • 13686 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
11:42 • 7582 перегляди
Голова СБУ Малюк: було успішно знищено один з трьох "орєшників"
Ексклюзив
10:56 • 18939 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 13060 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 17898 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 24125 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 14140 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23942 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
31 жовтня, 07:20 • 22015 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
Чоловік був цивільним і не брав участі у бойових діях: Кравченко про громадянина Литви, якого катували військові рф

Київ • УНН

 • 302 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що громадянин Литви, якого катував військовий РФ у Мелітополі, не був військовим та не брав участі у бойових діях. Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини.

Чоловік був цивільним і не брав участі у бойових діях: Кравченко про громадянина Литви, якого катували військові рф

Громадянин Литви, якого у Мелітополі катував військовий рф, не був військовим й участі у бойових діях не брав. Коли він потрапив на підконтрольну територію України, він заявив про події, про те, що відносно нього вчиняли злочини. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час зустрічі з генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене, передає УНН

Під час воєнних дій, нашими ЗСУ були затримані військовослужбовці зс рф. Після кожного затримання нашими військами, прокуратура разом з іншими правоохоронцями перевіряють кожну особу, чи вона причетна до вчинення воєнних злочинів на території України. Громадянин Литви не є військовослужбовцем, не приймав участь (у бойових діях - ред.). Він цивільна особа. Коли громадянин Литви потрапив на підконтрольну Україні територію, він заявив про те, що відносно нього вчиняли злочини 

- сказав Кравченко. 

За його словами, разом з правоохоронцями Литви, Генеральною прокуратурою Литви відразу було розпочато спілкування, а в рамках спільної слідчої групи розпочато розслідування та збирання доказів. 

Генпрокурор Кравченко: Україна отримала докази вбивства ще одного литовця військовими рф, ЗСУ ліквідували вбивць31.10.25, 14:55 • 1014 переглядiв

Хочу вам повідомити, що на сьогодні в Україні зареєстровано та розслідується разом з іншими правоохоронними органами, іншими державами 190 тис. кримінальних проваджень. Жоден воєнний злочин, який вчиняється на території України, відносно громадян України, або інших держав Європи, зокрема Литви - не забувається, і ми відразу починаємо розслідування і збирання всіх необхідних доказів. Але 190 тис. кримінальних проваджень - це велика кількість і тяжко розслідувати, щоб всі провадження охопити. Для цього і була створена міжнародна спільна слідча група, до якої доєдналися Литва та Польща, а потім інші країни Європи, щоб допомагати Україні розслідувати, збирати докази та притягувати до кримінальної відповідальності всіх винних 

- додав Кравченко. 

Він наголосив, що те, що Литва першою прийняла рішення притягнути до кримінальної відповідальності військового рф, відповідно до внутрішнього законодавства, це "без перебільшень є історичною подією".

Це вже історія, яка увійде підручники вашої історії та підручники всієї Європи та світу, тому що нам всім необхідно досягнути тієї справедливості і покарати всіх винних у воєнних злочинах зараз, через рік, через два роки, але для того, щоб майбутнє нашої нації, ваші діти, наші діти ніколи б вже не бачили цієї війни. У зв'язку з чим нам треба досягти цієї справедливості, встановити всіх винних та притягти до кримінальної відповідальності 

- наголосив Генпрокурор. 

Нагадаємо 

Україна передала російського військовослужбовця до Литви для кримінального переслідування за воєнні злочини. Підозрюваного взято під варту, йому загрожує довічне ув'язнення.

Йдеться про старшого матроса військової поліції зс рф, якого українські Збройні Сили взяли в полон на Запорізькому напрямі поблизу Роботине.

За даними української прокуратури, він був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими.

Павло Башинський

