Чоловік був цивільним і не брав участі у бойових діях: Кравченко про громадянина Литви, якого катували військові рф

Громадянин Литви, якого у Мелітополі катував військовий рф, не був військовим й участі у бойових діях не брав. Коли він потрапив на підконтрольну територію України, він заявив про події, про те, що відносно нього вчиняли злочини. Про це заявив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час зустрічі з генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене, передає УНН.

Під час воєнних дій, нашими ЗСУ були затримані військовослужбовці зс рф. Після кожного затримання нашими військами, прокуратура разом з іншими правоохоронцями перевіряють кожну особу, чи вона причетна до вчинення воєнних злочинів на території України. Громадянин Литви не є військовослужбовцем, не приймав участь (у бойових діях - ред.). Він цивільна особа. Коли громадянин Литви потрапив на підконтрольну Україні територію, він заявив про те, що відносно нього вчиняли злочини

За його словами, разом з правоохоронцями Литви, Генеральною прокуратурою Литви відразу було розпочато спілкування, а в рамках спільної слідчої групи розпочато розслідування та збирання доказів.

Хочу вам повідомити, що на сьогодні в Україні зареєстровано та розслідується разом з іншими правоохоронними органами, іншими державами 190 тис. кримінальних проваджень. Жоден воєнний злочин, який вчиняється на території України, відносно громадян України, або інших держав Європи, зокрема Литви - не забувається, і ми відразу починаємо розслідування і збирання всіх необхідних доказів. Але 190 тис. кримінальних проваджень - це велика кількість і тяжко розслідувати, щоб всі провадження охопити. Для цього і була створена міжнародна спільна слідча група, до якої доєдналися Литва та Польща, а потім інші країни Європи, щоб допомагати Україні розслідувати, збирати докази та притягувати до кримінальної відповідальності всіх винних