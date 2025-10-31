Генпрокурор Кравченко: Україна отримала докази вбивства ще одного литовця військовими рф, ЗСУ ліквідували вбивць
Київ • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про здобуття доказів та ліквідацію військових рф, які вбили ще одного громадянина Литви. Раніше Україна передала російського військового іноземній державі за катування, зокрема, литовця.
Україна здобула докази щодо вбивства ще одного громадянина Литви іншими військовими рф. ЗСУ під час проведення необхідних воєнних заходів вже ліквідували вказаних російських військових. Про це заявив Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час зустрічі з генеральним прокурором Литви Нідаєю Грунскене, передає кореспондент УНН.
Ми в рамках спільної нашої слідчої групи здобули докази щодо вбивства іншого громадянина Литви іншими військовими рф. На жаль, він був вбитий. Але вже на сьогодні підтверджено, що ці військовослужбовці зс рф, які вбили вашого громадянина, вони вже знищені
Доповнення
31 жовтня Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що вперше від початку повномасштабного вторгнення рф Україна передала до іноземної держави російського військового, який був причетний до незаконного утримання, катувань та нелюдського поводження з цивільними та військовополоненими, зокрема громадянина Литви.