Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о получении доказательств и ликвидации военных рф, убивших еще одного гражданина Литвы. Ранее Украина передала российского военного иностранному государству за пытки, в частности, литовца.
Украина получила доказательства убийства еще одного гражданина Литвы другими военными рф. ВСУ в ходе проведения необходимых военных мероприятий уже ликвидировали указанных российских военных. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает корреспондент УНН.
Мы в рамках совместной нашей следственной группы получили доказательства убийства другого гражданина Литвы другими военными рф. К сожалению, он был убит. Но уже на сегодня подтверждено, что эти военнослужащие вс рф, которые убили вашего гражданина, они уже уничтожены
Дополнение
31 октября Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что впервые с начала полномасштабного вторжения рф Украина передала иностранному государству российского военного, который был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными, в частности гражданином Литвы.