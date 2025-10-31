Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц

$42.080.01
Эксклюзив
12:28 • 3226 просмотра
Это Северная Корея: экономист раскритиковал идею уменьшения количества аптек в Украине
12:08 • 11149 просмотра
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов
11:42 • 5050 просмотра
Глава СБУ Малюк: был успешно уничтожен один из трех "орешников"
Эксклюзив
10:56 • 16891 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 12076 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 17334 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 23763 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 13988 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 23810 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21962 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto31 октября, 06:24
Взрывы прогремели в ярославле: под ударом оказался крупнейший НПЗ на севере россииVideo31 октября, 06:50
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39
Лучший актив - это ты: почему ментальное здоровье и развитие важнее депозитов12:08
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко

Эксклюзив

10:56
Эксклюзив
10:56 • 16896 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video11:19
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05
Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц

Киев • УНН

 • 520 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о получении доказательств и ликвидации военных рф, убивших еще одного гражданина Литвы. Ранее Украина передала российского военного иностранному государству за пытки, в частности, литовца.

Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц

Украина получила доказательства убийства еще одного гражданина Литвы другими военными рф. ВСУ в ходе проведения необходимых военных мероприятий уже ликвидировали указанных российских военных. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает корреспондент УНН.

Мы в рамках совместной нашей следственной группы получили доказательства убийства другого гражданина Литвы другими военными рф. К сожалению, он был убит. Но уже на сегодня подтверждено, что эти военнослужащие вс рф, которые убили вашего гражданина, они уже уничтожены 

- сказал Кравченко.

Дополнение

31 октября Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что впервые с начала полномасштабного вторжения рф Украина передала иностранному государству российского военного, который был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными, в частности гражданином Литвы.

Павел Башинский

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Война в Украине
Руслан Кравченко
Литва
Украина