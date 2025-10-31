Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц

Украина получила доказательства убийства еще одного гражданина Литвы другими военными рф. ВСУ в ходе проведения необходимых военных мероприятий уже ликвидировали указанных российских военных. Об этом заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает корреспондент УНН.

Мы в рамках совместной нашей следственной группы получили доказательства убийства другого гражданина Литвы другими военными рф. К сожалению, он был убит. Но уже на сегодня подтверждено, что эти военнослужащие вс рф, которые убили вашего гражданина, они уже уничтожены