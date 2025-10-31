Мужчина был гражданским и не участвовал в боевых действиях: Кравченко о гражданине Литвы, которого пытали военные рф

Гражданин Литвы, которого в Мелитополе пытал военный рф, не был военным и участия в боевых действиях не принимал. Когда он попал на подконтрольную территорию Украины, он заявил о событиях, о том, что в отношении него совершались преступления. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время встречи с генеральным прокурором Литвы Нидаей Грунскене, передает УНН.

Во время военных действий нашими ВСУ были задержаны военнослужащие вс рф. После каждого задержания нашими войсками прокуратура вместе с другими правоохранителями проверяют каждого человека, причастен ли он к совершению военных преступлений на территории Украины. Гражданин Литвы не является военнослужащим, не принимал участие (в боевых действиях - ред.). Он гражданское лицо. Когда гражданин Литвы попал на подконтрольную Украине территорию, он заявил о том, что в отношении него совершались преступления - сказал Кравченко.

По его словам, вместе с правоохранителями Литвы, Генеральной прокуратурой Литвы сразу было начато общение, а в рамках совместной следственной группы начато расследование и сбор доказательств.

Генпрокурор Кравченко: Украина получила доказательства убийства еще одного литовца военными рф, ВСУ ликвидировали убийц

Хочу вам сообщить, что на сегодняшний день в Украине зарегистрировано и расследуется вместе с другими правоохранительными органами, другими государствами 190 тыс. уголовных производств. Ни одно военное преступление, которое совершается на территории Украины, в отношении граждан Украины, или других государств Европы, в частности Литвы - не забывается, и мы сразу начинаем расследование и сбор всех необходимых доказательств. Но 190 тыс. уголовных производств - это большое количество и тяжело расследовать, чтобы все производства охватить. Для этого и была создана международная совместная следственная группа, к которой присоединились Литва и Польша, а затем другие страны Европы, чтобы помогать Украине расследовать, собирать доказательства и привлекать к уголовной ответственности всех виновных - добавил Кравченко.

Он подчеркнул, что то, что Литва первой приняла решение привлечь к уголовной ответственности военного рф, согласно внутреннему законодательству, это "без преувеличений является историческим событием".

Это уже история, которая войдет в учебники вашей истории и учебники всей Европы и мира, потому что нам всем необходимо достичь той справедливости и наказать всех виновных в военных преступлениях сейчас, через год, через два года, но для того, чтобы будущее нашей нации, ваши дети, наши дети никогда бы уже не видели этой войны. В связи с чем нам надо достичь этой справедливости, установить всех виновных и привлечь к уголовной ответственности - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним

Украина передала российского военнослужащего в Литву для уголовного преследования за военные преступления. Подозреваемый взят под стражу, ему грозит пожизненное заключение.

Речь идет о старшем матросе военной полиции вс рф, которого украинские Вооруженные Силы взяли в плен на Запорожском направлении вблизи Работино.

По данным украинской прокуратуры, он был причастен к незаконному содержанию, пыткам и бесчеловечному обращению с гражданскими и военнопленными.