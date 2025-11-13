Испугался и сбежал с позиций рф: на границе с ЕС задержан боевик из Крыма, запускавший дроны по Херсону

На пункте пропуска "Шегини – Медика" задержан гражданин Украины, который после незаконной аннексии украинского Крыма перешел на сторону страны-агрессора и воевал против Украины. Боевик рф под видом беженца пытался сбежать в ЕС. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ и ОГП.

Следствием установлено, что 33-летний уроженец Сумщины после оккупации Крыма получил российский паспорт в незаконном "органе власти". Он также оформил документы для службы в армии РФ, а также вступил в путинскую партию "Единая Россия". - говорится в сообщении.

В марте 2024 года предатель заключил контракт с минобороны рф и вступил в мобилизационный резерв на три года. Впоследствии попал в подразделение российских войск как оператор БПЛА и поехал воевать против Украины на стороне оккупантов, в частности на временно оккупированную часть Херсонщины. Установлено, что он запускал российские ударные дроны по Херсону.

Впрочем, впоследствии боевик рф сбежал сначала с огневых позиций, а затем – в Евросоюз. На территории ЕС он планировал с помощью украинского паспорта оформить статус беженца и "залечь на дно".

Предателю было заочно сообщено о подозрении в государственной измене и объявлено в международный розыск. Его задержали прямо на границе с Литвой, вручили подозрение и доставили в орган досудебного расследования.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

