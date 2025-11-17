Устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины: задержана агентка гру рф
СБУ задержала в Сумской области агентку гру, которая устанавливала ретрансляторы для российских дронов и ракет, обеспечивая им устойчивую связь. Женщина также передавала координаты воинских частей и установила видеоловушку возле авиабазы.
Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) в Сумской области. Фигурантка корректировала вражеские атаки по региону, а также обеспечивала устойчивую связь для рашистских дронов и ракет – устанавливала в области соответствующие ретрансляторы. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
По материалам дела, агенткой оказалась 34-летняя жительница Конотопа, которая попала во внимание оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах
После вербовки женщина за деньги российской спецслужбы приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на "нужные" для врага частоты.
Затем агентка подыскивала заброшенные здания, проникала в них и на крышах устанавливала "радиомаячки".
Используя такие устройства, оккупанты получали устойчивую связь для своих дронов и ракет, которая позволяла им обходить украинскую систему РЭБ.
Также установлено, что она отправляла куратору фото и координаты местных воинских частей, а вблизи одной из региональных авиабаз сделала видеоловушку в виде спрятанной на местности 4G-камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов
Таким образом рашисты надеялись отслеживать периодичность и направления полетов боевой авиации ВСУ и последствия вражеских "прилетов" по приграничной местности.
Сотрудники СБУ разоблачили агентку, поэтапно задокументировали ее разведактивность и задержали.
Одновременно были проведены спецмероприятия для деактивации шпионских устройств и обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны.
Во время обысков у задержанной изъято 6 смартфонов, которые она использовала для конспиративной связи с куратором.
Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
