Устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины: задержана агентка гру рф

Эксклюзив
07:00 • 10148 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
06:58 • 7824 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
06:27 • 5624 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
05:28 • 11715 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
04:30 • 10816 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 23063 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 40226 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
16 ноября, 16:36 • 33193 просмотра
В Украину идут дожди, объявлено штормовое предупреждение в 10 областях: прогноз на 17 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61635 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
16 ноября, 05:50 • 32473 просмотра
Украина договорилась с Грецией об импорте газа для обеспечения зимних потребностей - Зеленский рассказал подробности
Графики отключений электроэнергии
Министр финансов США: выплаты Трампа по 2000 долларов требуют одобрения Конгресса16 ноября, 22:38 • 11111 просмотра
Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios16 ноября, 23:40 • 9706 просмотра
Потеря Покровска обошлась Зеленскому дороже, чем его захват путину - The Sunday Times17 ноября, 00:53 • 13061 просмотра
С начала 2025 года потери россиян на войне в Украине превысили 367 000 человек - Генштаб02:30 • 10999 просмотра
Ночной ракетный удар по Балаклее: уже трое погибших, число раненых растет02:59 • 22637 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
07:00 • 10139 просмотра
Эксклюзив
07:00 • 10139 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61629 просмотра
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 61629 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 57346 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110405 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92677 просмотра
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 92677 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Юлия Свириденко
Троэльс Лунд Поульсен
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Балаклия
Польша
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 13314 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 32827 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 110405 просмотра
Мужчину, напавшего на Ариану Гранде в Сингапуре, обвинили в суде14 ноября, 13:14 • 41091 просмотра
Билли Айлиш обвинила Илона Маска в накоплении богатства вместо спасения мира14 ноября, 09:46 • 56591 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Дія (сервис)
Сокол 9

Устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины: задержана агентка гру рф

Киев • УНН

 • 832 просмотра

СБУ задержала в Сумской области агентку гру, которая устанавливала ретрансляторы для российских дронов и ракет, обеспечивая им устойчивую связь. Женщина также передавала координаты воинских частей и установила видеоловушку возле авиабазы.

Устанавливала "ретрансляторы" для навигации российских дронов и ракет на севере Украины: задержана агентка гру рф

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) в Сумской области. Фигурантка корректировала вражеские атаки по региону, а также обеспечивала устойчивую связь для рашистских дронов и ракет – устанавливала в области соответствующие ретрансляторы. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

По материалам дела, агенткой оказалась 34-летняя жительница Конотопа, которая попала во внимание оккупантов, когда искала "легкие заработки" в Телеграм-каналах

- говорится в сообщении.

После вербовки женщина за деньги российской спецслужбы приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на "нужные" для врага частоты.

Затем агентка подыскивала заброшенные здания, проникала в них и на крышах устанавливала "радиомаячки".

Используя такие устройства, оккупанты получали устойчивую связь для своих дронов и ракет, которая позволяла им обходить украинскую систему РЭБ.

Также установлено, что она отправляла куратору фото и координаты местных воинских частей, а вблизи одной из региональных авиабаз сделала видеоловушку в виде спрятанной на местности 4G-камеры с онлайн-трансляцией для российских спецслужбистов

- добавили в СБУ.

Таким образом рашисты надеялись отслеживать периодичность и направления полетов боевой авиации ВСУ и последствия вражеских "прилетов" по приграничной местности.

Сотрудники СБУ разоблачили агентку, поэтапно задокументировали ее разведактивность и задержали.

Патрулировала в школе на линейке: осуждена полицейская-предательница за работу на оккупантов во время захвата Купянска14.11.25, 16:56 • 3195 просмотров

Одновременно были проведены спецмероприятия для деактивации шпионских устройств и обеспечения безопасности пунктов базирования Сил обороны.

Во время обысков у задержанной изъято 6 смартфонов, которые она использовала для конспиративной связи с куратором.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В Донецкой области сестра с братом-агентом РФ корректировала удары по Силам обороны: они получили тюремные приговоры14.11.25, 17:47 • 8199 просмотров

Ольга Розгон

