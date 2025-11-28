Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины 28 ноября - ОВА

российские оккупанты продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре по всей Украине и на Сумщине, в частности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

В пятницу 28 ноября враг дважды попал в объект критической инфраструктуры в Сумской общине. На месте попадания поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий.

россия не оставляет попытки давления на гражданское население прицельными ударами по инфраструктуре - заявил Григоров.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агентов в Шосткинском районе Сумщины. Семейная пара наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны в регионе и оправдывала военную агрессию, призывая сдаться оккупантам.

Муж и жена получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.