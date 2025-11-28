Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины 28 ноября - ОВА

$42.190.11
11:00 • 4042 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 1868 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 6884 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 9630 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 17704 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 16342 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 15798 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 14227 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11720 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29641 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
Популярные новости
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 15635 просмотра
Украинца нашли мертвым в сгоревшем автомобиле в Вене - СМИPhoto06:12 • 9590 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 8054 просмотра
Взрывать себя гранатами: Ким Чен Ын приказал своим солдатам в Украине в плен не сдаваться07:24 • 12071 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 4726 просмотра
публикации
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto11:00 • 4042 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер10:45 • 4224 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
08:06 • 17704 просмотра
Во Львове у мужчины после поездки в Индонезию обнаружили лихорадку Денге: какие симптомы07:39 • 4806 просмотра
Число жертв пожара в Гонконге продолжает расти, идут последние поиски выживших в 7 башняхVideo07:16 • 8184 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Барт Де Вевер
Андрій Єрмак
Джо Байден
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Вашингтон
Австрия
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 15690 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 35048 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 55633 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 88591 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 103772 просмотра
Актуальное
Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины 28 ноября - ОВА

Киев • УНН

 • 72 просмотра

российские оккупанты 28 ноября дважды попали в объект критической инфраструктуры Сумской общины. На месте попадания возник пожар, продолжается ликвидация последствий.

Оккупанты дважды ударили по критической инфраструктуре Сумщины 28 ноября - ОВА

российские оккупанты продолжают прицельно бить по гражданской инфраструктуре по всей Украине и на Сумщине, в частности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Сумской ОВА Олега Григорова.

Детали

В пятницу 28 ноября враг дважды попал в объект критической инфраструктуры в Сумской общине. На месте попадания поднялся пожар, продолжается ликвидация последствий.

россия не оставляет попытки давления на гражданское население прицельными ударами по инфраструктуре

 - заявил Григоров.

Напомним

Служба безопасности Украины задержала агентов в Шосткинском районе Сумщины. Семейная пара наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны в регионе и оправдывала военную агрессию, призывая сдаться оккупантам.

Муж и жена получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
БМ-21 «Град»
Сумская область
Служба безопасности Украины
Украина