Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел заявив, що країни Європи почнуть збивати російські літаки та дрони, які порушують їхній повітряний простір, якщо порушення триватимуть. Він зазначив, що ці порушення є навмисними та спрямовані на перевірку систем ППО та рішучості Заходу.
Президент Чехії Петр Павел вважає, що настане момент, коли країни Європи почнуть збивати російські літаки, чи дрони, які порушують повітряних простір цих країн. Про це Павел заявив в інтерв’ю The Sunday Times, передає УНН.
Деталі
Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення продовжуватимуться, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме
Він зазначив, що порушення повітряного простору є навмисними, добре спланованими та зосередженими на кількох цілях.
Одна з них - показати, що росія може це зробити. Інша - перевірити нашу систему протиповітряної оборони. Але це також випробовує нашу рішучість діяти в цілях самооборони
Нагадаємо
Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу.