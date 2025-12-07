Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони

$42.180.00
49.230.00
ukenru
11:06 • 6616 перегляди
російські окупанти зруйнували греблю Печенізького водосховища на ХарківщиніPhoto
6 грудня, 20:45 • 36417 перегляди
Зеленський мав складну розмову з представниками Трампа щодо територій - Axios
6 грудня, 09:02 • 48692 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 56313 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 53424 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 57142 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 55195 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 40058 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 84320 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 44634 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
86%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Судані бойовики обстріляли дитсадок та лікарню: понад 110 загиблих, майже пів сотні - діти7 грудня, 04:26 • 11104 перегляди
Україну накриє хмарна погода з дощами: детальний прогноз на 7 грудняPhoto7 грудня, 04:46 • 4906 перегляди
росія і Китай провели спільні протиракетні навчання - Reuters7 грудня, 05:17 • 5970 перегляди
Підпалила сина за зловживання алкоголем: жительку Київщини засудили на 14 років7 грудня, 06:37 • 4592 перегляди
російський штурмовик загинув, застрягнувши у "зубах дракона" 110-ї бригадиVideo11:25 • 3736 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 41223 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 50833 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 64001 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 84320 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 72859 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Ілон Маск
Петр Павел
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Кременчук
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 36497 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 45819 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 47237 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 61279 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 59292 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
The New York Times

Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Президент Чехії Петр Павел заявив, що країни Європи почнуть збивати російські літаки та дрони, які порушують їхній повітряний простір, якщо порушення триватимуть. Він зазначив, що ці порушення є навмисними та спрямовані на перевірку систем ППО та рішучості Заходу.

Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони

Президент Чехії Петр Павел вважає, що настане момент, коли країни Європи почнуть збивати російські літаки, чи дрони, які порушують повітряних простір цих країн. Про це Павел заявив в інтерв’ю The Sunday Times, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення продовжуватимуться, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме

 - сказав Павел.

Він зазначив, що порушення повітряного простору є навмисними, добре спланованими та зосередженими на кількох цілях.

Одна з них - показати, що росія може це зробити. Інша - перевірити нашу систему протиповітряної оборони. Але це також випробовує нашу рішучість діяти в цілях самооборони

- додав Павел.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Петр Павел
Чехія
Україна