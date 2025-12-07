Президент Чехії не виключив, що в майбутньому Європа почне збивати російські літаки, чи дрони

Президент Чехії Петр Павел вважає, що настане момент, коли країни Європи почнуть збивати російські літаки, чи дрони, які порушують повітряних простір цих країн. Про це Павел заявив в інтерв’ю The Sunday Times, передає УНН.

Деталі

Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення продовжуватимуться, коли нам доведеться вжити більш жорстких заходів, включаючи потенційне збиття російського літака або безпілотників. росія не дозволить повторних порушень свого повітряного простору. І ми повинні зробити те саме - сказав Павел.

Він зазначив, що порушення повітряного простору є навмисними, добре спланованими та зосередженими на кількох цілях.

Одна з них - показати, що росія може це зробити. Інша - перевірити нашу систему протиповітряної оборони. Але це також випробовує нашу рішучість діяти в цілях самооборони - додав Павел.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел вважає, що якщо дозволити росії вийти з війни з Україною переможцем, то це стане поразкою для усього Заходу.