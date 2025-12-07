Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны

$42.180.00
11:06 • 6634 просмотра
российские оккупанты разрушили плотину Печенежского водохранилища на ХарьковщинеPhoto
6 декабря, 20:45 • 36437 просмотра
Зеленский имел сложный разговор с представителями Трампа по территориям - Axios
6 декабря, 09:02 • 48715 просмотра
Ни одна модель гарантий безопасности для Украины невозможна без ВСУ: Сырский записал видеообращениеVideo
6 декабря, 07:49 • 56330 просмотра
рф нанесла массированный ракетно-дроновый удар по энергетике в 8 областях, есть обесточивание - Минэнерго
6 декабря, 04:00 • 53434 просмотра
Украина отмечает День Вооруженных сил: история становления и современные традицииPhoto
5 декабря, 18:15 • 57146 просмотра
Переговоры США и Украины по «мирному плану Трампа» продолжатся в субботу, вероятно, и в течение всех выходных – Axios
5 декабря, 15:45 • 55200 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
5 декабря, 14:41 • 40059 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
5 декабря, 11:17 • 84327 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 44636 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Популярные новости
В Судане боевики обстреляли детсад и больницу: более 110 погибших, почти полсотни — дети7 декабря, 04:26 • 11104 просмотра
Украину накроет облачная погода с дождями: подробный прогноз на 7 декабряPhoto7 декабря, 04:46 • 4906 просмотра
Россия и Китай провели совместные противоракетные учения - Reuters7 декабря, 05:17 • 5970 просмотра
Подожгла сына за злоупотребление алкоголем: жительницу Киевщины приговорили к 14 годам7 декабря, 06:37 • 4592 просмотра
российский штурмовик погиб, застряв в "зубах дракона" 110-й бригадыVideo11:25 • 3736 просмотра
Как выбрать легальную елку: правоохранители дали советы6 декабря, 12:23 • 41233 просмотра
Живая, искусственная или в горшке: специалисты рассказали, какая елка самая экологичная5 декабря, 17:32 • 50843 просмотра
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты5 декабря, 11:30 • 64007 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?5 декабря, 11:17 • 84327 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше5 декабря, 06:30 • 72866 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 36505 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 45827 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 47248 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 61289 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 59300 просмотра
Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны

Киев • УНН

 • 72 просмотра

Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны Европы начнут сбивать российские самолеты и дроны, нарушающие их воздушное пространство, если нарушения будут продолжаться. Он отметил, что эти нарушения являются преднамеренными и направлены на проверку систем ПВО и решимости Запада.

Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны

Президент Чехии Петр Павел считает, что наступит момент, когда страны Европы начнут сбивать российские самолеты или дроны, нарушающие воздушное пространство этих стран. Об этом Павел заявил в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Подробности

Я считаю, что наступит момент, если эти нарушения будут продолжаться, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбитие российского самолета или беспилотников. россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое

 - сказал Павел.

Он отметил, что нарушения воздушного пространства являются преднамеренными, хорошо спланированными и сосредоточенными на нескольких целях.

Одна из них - показать, что россия может это сделать. Другая - проверить нашу систему противовоздушной обороны. Но это также испытывает нашу решимость действовать в целях самообороны

- добавил Павел.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить россии выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада.

Павел Башинский

Политика Новости Мира
Война в Украине
Петр Павел
Чешская Республика
Украина