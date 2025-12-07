Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны

Президент Чехии Петр Павел считает, что наступит момент, когда страны Европы начнут сбивать российские самолеты или дроны, нарушающие воздушное пространство этих стран. Об этом Павел заявил в интервью The Sunday Times, передает УНН.

Я считаю, что наступит момент, если эти нарушения будут продолжаться, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбитие российского самолета или беспилотников. россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое