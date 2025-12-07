Президент Чехии не исключил, что в будущем Европа начнет сбивать российские самолеты или дроны
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел заявил, что страны Европы начнут сбивать российские самолеты и дроны, нарушающие их воздушное пространство, если нарушения будут продолжаться. Он отметил, что эти нарушения являются преднамеренными и направлены на проверку систем ПВО и решимости Запада.
Подробности
Я считаю, что наступит момент, если эти нарушения будут продолжаться, когда нам придется принять более жесткие меры, включая потенциальное сбитие российского самолета или беспилотников. россия не позволит повторных нарушений своего воздушного пространства. И мы должны сделать то же самое
Он отметил, что нарушения воздушного пространства являются преднамеренными, хорошо спланированными и сосредоточенными на нескольких целях.
Одна из них - показать, что россия может это сделать. Другая - проверить нашу систему противовоздушной обороны. Но это также испытывает нашу решимость действовать в целях самообороны
Напомним
Президент Чехии Петр Павел считает, что если позволить россии выйти из войны с Украиной победителем, то это станет поражением для всего Запада.