Рада приняла закон об административном устройстве Крыма: что известно

ukru
19:26 • 27606 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 80747 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102948 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103558 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 96040 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87616 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108706 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130891 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168379 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199661 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103603 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102252 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 45562 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

17:25 • 20376 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 25086 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168380 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199662 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141981 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148592 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185146 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 45562 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102252 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119843 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155580 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162501 просмотра
Актуальное
Рада приняла закон об административном устройстве Крыма: что известно

Рада приняла закон об административном устройстве Крыма: что известно

Киев • УНН

 • 1309658 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Украинский парламент принял законопроект о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Цитата

“Сегодня происходит Крымская платформа в Киеве. И Парламент принял №9548 законопроект о создании современной системы административно территориального устройства Автономной Республики Крым.

За в целом — 309”, — написал в своем телеграм-канале Железняк.

Детали

Более подробно об основных положениях принятого законопроекта рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

"1. В действие вводятся решения, которые принял парламент в 2016 и 2020 годах по декоммунизации названий населенных пунктов и введение нового районного деления Крыма. До этого предполагалось, что эти решения будут воплощены после деоккупации полуострова.

2. Правительству позволяют определить территории и административные центры территориальных громад в Крыму без разработки перспективных планов.

3. Дается поручение Кабмину в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в АРК, а в течение трех месяцев – создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его деоккупации", - написал нардеп.

Контекст

Принятый Верховной Радой законопроект № 9548 должен урегулировать вопросы административно-территориального устройства Автономной Республики, еще до начала деоккупации Крымского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий саммит Крымской платформы: какие страны впервые примут участие, кто из политиков приедет в Киев, каких решений стоит ожидать

Согласно пояснительной записке, основной целью принятия этого законопроекта является создание правовых предпосылок для восстановления и обеспечения стабильного функционирования органов государственной власти Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе после почти десятилетия временной оккупации региона российской федерацией и полноценной интеграции Крымского полуострова в систему публичного управления.

Законопроект предусматривает создание современной системы административно-территориального устройства Крыма субрегионального уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Крым должен вернуться в состав Украины”: Кулеба открыл третий саммит Крымской платформы 

Авторы законопроекта предлагают Кабинету Министров в течение месяца определить административные центры территориальных громад и их территории в Крыму, как геопространственную основу для формирования обновленного и современного административно-территориального устройства базового уровня.

Согласно законопроекту, переименование отдельных населенных пунктов и районов АР Крым и Севастополя, утвержденное постановлением Верховной Рады “О переименовании отдельных населенных пунктов и районов Автономной Республики Крым и города Севастополя” от 12 мая 2016 года, должно быть осуществлено безотлагательно, не дожидаясь “момента возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины”, что предусмотрено действующим законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невозможно отделить крымский вопрос от более глобального контекста вторжения рф в Украину — президент Португалии 

Создатели законопроекта также настаивают, чтобы до деоккупации полуострова вступило в силу постановление парламента “Об образовании и ликвидации районов” в части АР Крым.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие закона обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев осуществить процедуру ликвидации или реорганизации районных государственных администраций в соответствии с новым районированием АРК.

Кроме этого, Кабинету Министров предлагается разработать и предоставить на рассмотрение Верховной Рады проект закона об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и Севастополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Интеллектуальный кризис” — в ГУР рассказали, как оккупанты пытаются защитить Керченский мост

Напомним, что АР Крым и Севастополь находятся во временной оккупации российской федерации с 20 февраля 2014 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы