Рада приняла закон об административном устройстве Крыма: что известно

Цитата

“Сегодня происходит Крымская платформа в Киеве. И Парламент принял №9548 законопроект о создании современной системы административно территориального устройства Автономной Республики Крым.

За в целом — 309”, — написал в своем телеграм-канале Железняк.

Детали

Более подробно об основных положениях принятого законопроекта рассказал нардеп Алексей Гончаренко.

"1. В действие вводятся решения, которые принял парламент в 2016 и 2020 годах по декоммунизации названий населенных пунктов и введение нового районного деления Крыма. До этого предполагалось, что эти решения будут воплощены после деоккупации полуострова.

2. Правительству позволяют определить территории и административные центры территориальных громад в Крыму без разработки перспективных планов.

3. Дается поручение Кабмину в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в АРК, а в течение трех месяцев – создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Крыму после его деоккупации", - написал нардеп.

Контекст

Принятый Верховной Радой законопроект № 9548 должен урегулировать вопросы административно-территориального устройства Автономной Республики, еще до начала деоккупации Крымского полуострова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий саммит Крымской платформы: какие страны впервые примут участие, кто из политиков приедет в Киев, каких решений стоит ожидать



Согласно пояснительной записке, основной целью принятия этого законопроекта является создание правовых предпосылок для восстановления и обеспечения стабильного функционирования органов государственной власти Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе после почти десятилетия временной оккупации региона российской федерацией и полноценной интеграции Крымского полуострова в систему публичного управления.

Законопроект предусматривает создание современной системы административно-территориального устройства Крыма субрегионального уровня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Крым должен вернуться в состав Украины”: Кулеба открыл третий саммит Крымской платформы

Авторы законопроекта предлагают Кабинету Министров в течение месяца определить административные центры территориальных громад и их территории в Крыму, как геопространственную основу для формирования обновленного и современного административно-территориального устройства базового уровня.

Согласно законопроекту, переименование отдельных населенных пунктов и районов АР Крым и Севастополя, утвержденное постановлением Верховной Рады “О переименовании отдельных населенных пунктов и районов Автономной Республики Крым и города Севастополя” от 12 мая 2016 года, должно быть осуществлено безотлагательно, не дожидаясь “момента возвращения временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя под общую юрисдикцию Украины”, что предусмотрено действующим законодательством.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Невозможно отделить крымский вопрос от более глобального контекста вторжения рф в Украину — президент Португалии

Создатели законопроекта также настаивают, чтобы до деоккупации полуострова вступило в силу постановление парламента “Об образовании и ликвидации районов” в части АР Крым.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие закона обязывает Кабинет Министров в течение трех месяцев осуществить процедуру ликвидации или реорганизации районных государственных администраций в соответствии с новым районированием АРК.

Кроме этого, Кабинету Министров предлагается разработать и предоставить на рассмотрение Верховной Рады проект закона об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым и Севастополе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Интеллектуальный кризис” — в ГУР рассказали, как оккупанты пытаются защитить Керченский мост



Напомним, что АР Крым и Севастополь находятся во временной оккупации российской федерации с 20 февраля 2014 года.