Кримські татари виступають за національно-територіальну автономію Криму - Чубаров

ukru
Ексклюзив
05:38 • 5330 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 277564 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 374886 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 308190 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 342840 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 306864 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223059 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206975 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165554 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 539953 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

Зеленський: жорстокість російських ударів показує, наскільки путіну плювати на дипломатію

30 березня, 20:29 • 14446 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 12848 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 23929 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 21554 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 20076 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 397224 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 539956 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 572733 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 569643 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 469341 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 17 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 206786 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 374895 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176551 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167352 перегляди
Актуальне
Кримські татари виступають за національно-територіальну автономію Криму - Чубаров

Кримські татари виступають за національно-територіальну автономію Криму - Чубаров

Київ • УНН

 • 1698723 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Після перемоги України у російсько-українській війні Крим має стати національно-територіальною територією, яка назавжди залишиться невід'ємною частиною України. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час конференції в Європарламенті на тему "Кримські татари після лютого 2022 року" у Брюсселі, передає кореспондент УНН.

Цитата

"Щодо статусу звільненого Криму у складі Української держави... Єдина позиція кримсько-татарського народу, яка полягає в тому, що утворена на території Кримського півострова Автономна Республіка Крим та м. Севастополь підлягає трансформації у національно-територіальну автономію, яка залишатиметься назавжди невід'ємною складовою частиною України і здійснювати повноваження, визначені Конституцією України", - наголосив Чубаров.

Деталі

Він підкреслив, що на етапі останніх приготувань України до вступу в Європейський Союз важливо, щоб українські політики та суспільство "усвідомлювали універсальність цінностей і принципів демократії", на основі яких має розвиватися Україна.

"Маємо розвивати незалежну демократичну Українську державу, у якій і корінні народи, при цьому нагадаю, що в Україні всі три корінні народи - кримські татари, караїми та кримчаки - сформувалися на території Криму, щоб вони нарешті отримали не декларативні, а реальні політичні, правові й економічні гарантії щодо свого збереження та розвитку", - констатував Чубаров.

Крім цього, голова Меджлісу закликав міжнародне співтовариство затвердити комплекс заходів, "які виключали б гіпотетичну можливість реваншу москви" після закінчення війни. Він додав, що, на його дуку, головним завданням стане притягнення до відповідальності "військових і цивільних посадових осіб росії, пропагандистів, інших злочинців зі складу збройних сил і окупаційних адміністрацій, винних у скоєнні насильства і вбивств на території України".

"Ми впевнені, що незабаром Крим буде звільнено від російських загарбників, державний суверенітет України буде відновлено у межах міжнародно визнаних кордонів. Впевнені також, що російсько-українська війна завершиться кардинальним переформатуванням світової конструкції міжнародної безпеки, що забезпечуватиме мирний розвиток людської цивілізації", - підсумував Чубаров.

Нагадаємо

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що завершенням російсько-української війни має стати не лише відновлення України, а й створення механізмів покарання росії як держави, оскільки "непокаране зло має властивість повертатися".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64