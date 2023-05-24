Кримські татари виступають за національно-територіальну автономію Криму - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Після перемоги України у російсько-українській війні Крим має стати національно-територіальною територією, яка назавжди залишиться невід'ємною частиною України. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров під час конференції в Європарламенті на тему "Кримські татари після лютого 2022 року" у Брюсселі, передає кореспондент УНН.
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"Щодо статусу звільненого Криму у складі Української держави... Єдина позиція кримсько-татарського народу, яка полягає в тому, що утворена на території Кримського півострова Автономна Республіка Крим та м. Севастополь підлягає трансформації у національно-територіальну автономію, яка залишатиметься назавжди невід'ємною складовою частиною України і здійснювати повноваження, визначені Конституцією України", - наголосив Чубаров.
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Він підкреслив, що на етапі останніх приготувань України до вступу в Європейський Союз важливо, щоб українські політики та суспільство "усвідомлювали універсальність цінностей і принципів демократії", на основі яких має розвиватися Україна.
"Маємо розвивати незалежну демократичну Українську державу, у якій і корінні народи, при цьому нагадаю, що в Україні всі три корінні народи - кримські татари, караїми та кримчаки - сформувалися на території Криму, щоб вони нарешті отримали не декларативні, а реальні політичні, правові й економічні гарантії щодо свого збереження та розвитку", - констатував Чубаров.
Крім цього, голова Меджлісу закликав міжнародне співтовариство затвердити комплекс заходів, "які виключали б гіпотетичну можливість реваншу москви" після закінчення війни. Він додав, що, на його дуку, головним завданням стане притягнення до відповідальності "військових і цивільних посадових осіб росії, пропагандистів, інших злочинців зі складу збройних сил і окупаційних адміністрацій, винних у скоєнні насильства і вбивств на території України".
"Ми впевнені, що незабаром Крим буде звільнено від російських загарбників, державний суверенітет України буде відновлено у межах міжнародно визнаних кордонів. Впевнені також, що російсько-українська війна завершиться кардинальним переформатуванням світової конструкції міжнародної безпеки, що забезпечуватиме мирний розвиток людської цивілізації", - підсумував Чубаров.
Нагадаємо
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що завершенням російсько-української війни має стати не лише відновлення України, а й створення механізмів покарання росії як держави, оскільки "непокаране зло має властивість повертатися".