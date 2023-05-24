Крымские татары выступают за национально-территориальную автономию Крыма - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. После победы Украины в российско-украинской войне Крым должен стать национально-территориальной территорией, которая навсегда останется неотъемлемой частью Украины. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров во время конференции в Европарламенте на тему "Крымские татары после февраля 2022 года" в Брюсселе, передает корреспондент УНН.
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"Относительно статуса освобожденного Крыма в составе Украинского государства... Единая позиция крымско-татарского народа, которая заключается в том, что образованная на территории Крымского полуострова Автономная Республика Крым и г. Севастополь подлежит трансформации в национально-территориальную автономию, которая будет оставаться навсегда неотъемлемой составной частью Украины и осуществлять полномочия, определенные Конституцией Украины", - подчеркнул Чубаров.
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Он подчеркнул, что на этапе последних приготовлений Украины к вступлению в Европейский Союз важно, чтобы украинские политики и общество "осознавали универсальность ценностей и принципов демократии", на основе которых должна развиваться Украина.
"Мы должны развивать независимое демократическое Украинское государство, в котором и коренные народы, при этом напомню, что в Украине все три коренных народа - крымские татары, караимы и крымчаки - сформировались на территории Крыма, чтобы они наконец получили не декларативные, а реальные политические, правовые и экономические гарантии по своему сохранению и развитию", - констатировал Чубаров.
Кроме этого, глава Меджлиса призвал международное сообщество утвердить комплекс мер, "которые исключали бы гипотетическую возможность реванша москвы" после окончания войны. Он добавил, что, по его мнению, главной задачей станет привлечение к ответственности "военных и гражданских должностных лиц россии, пропагандистов, других преступников из состава вооруженных сил и оккупационных администраций, виновных в совершении насилия и убийств на территории Украины".
"Мы уверены, что вскоре Крым будет освобожден от российских захватчиков, государственный суверенитет Украины будет восстановлен в пределах международно признанных границ. Уверены также, что российско-украинская война завершится кардинальным переформатированием мировой конструкции международной безопасности, которая будет обеспечивать мирное развитие человеческой цивилизации", - подытожил Чубаров.
Напомним
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что завершением российско-украинской войны должно стать не только восстановление Украины, но и создание механизмов наказания россии как государства, поскольку "ненаказанное зло имеет свойство возвращаться".