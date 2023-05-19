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"Непокаране зло має властивість повертатися": Чубаров закликав створити механізми покарання рф

"Непокаране зло має властивість повертатися": Чубаров закликав створити механізми покарання рф

Київ • УНН

 • 643693 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Завершенням російсько-української війни має стати не лише відновлення України, а й створення механізмів покарання росії як держави, оскільки "непокаране зло має властивість повертатися". Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв'ю Голосу Америки, передає УНН.

Деталі

Чубаров зауважив, щоб у рамках притягнення росії до відповідальності у міжнародних судах Меджліс кримськотатарського народу вимагатиме, щоб злочини проти кримських татар становили окрему частину звинувачення. Він пояснив, що коли на початку 1990-х років кримські татари масово поверталися до Криму, "була дилема", чи вимагати повернення домівок.

"Тоді наші старші керівники національного руху сказали нам, молодшому поколінню, що ці люди не винні. Вони, можливо, несуть моральну відповідальність, але їх туди поселила влада, яка нас виселила, і тому ми не можемо вимагати, щоб вони повертали нам наші доми", - розповів він.

Голова Меджлісу додав, що попри "страх" старших керівників "проявів радикалізму", молодше покоління кримських татар "послухалося" і "брали землю поруч, будували нові доми".

"Я це кажу до того, що форми відповідальності є різні – є ті, хто безпосередньо винний у злочинах, їх не було покарано, не встигли і не змогли. Є ті, які морально відповідальні. Вони скористалися нашою безпомічністю і своєю поведінкою підтримали владу, яка нас незаконно репресувала, але ці люди від цього не відчули навіть дискомфорту", - продовжив він.

За словами Чубарова, "непокаране зло має властивість повертатися у ще більших масштабах". Він підкреслив, що нову агресію росії проти України спровокувала саме "неспроможність" усього світу покарати "людиноненависницьку" комуністичну ідеологію радянського режиму. Він додав, що на сьогодні потрібно також створити такі механізми, які б унеможливили повторення агресії.

Цитата

"Завершенням цієї російсько-української війни має бути відновлення територіальної цілісності української держави, але це буде лише один з етапів завершення війни. Але якщо ми на цьому зупинимося, і якщо світ не створить механізми покарання росії як держави, очільників росії та всіх тих, хто здійснював злочини і на території України, і перебуваючи у себе вдома проти України, якщо такого глобального залучення не відбудеться для притягнення до відповідальності, то через 30-50-60 років будемо знову готуватися до нових агресій з боку Москви", - підсумував він.

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