"Ненаказанное зло имеет свойство возвращаться": Чубаров призвал создать механизмы наказания рф

Детали

Чубаров отметил, чтобы в рамках привлечения россии к ответственности в международных судах Меджлис крымскотатарского народа будет требовать, чтобы преступления против крымских татар составляли отдельную часть обвинения. Он объяснил, что когда в начале 1990-х годов крымские татары массово возвращались в Крым, "была дилемма", требовать ли возвращения домов.

"Тогда наши старшие руководители национального движения сказали нам, младшему поколению, что эти люди не виноваты. Они, возможно, несут моральную ответственность, но их туда поселила власть, которая нас выселила, и поэтому мы не можем требовать, чтобы они возвращали нам наши дома", - рассказал он.

Председатель Меджлиса добавил, что несмотря на "страх" старших руководителей "проявлений радикализма", младшее поколение крымских татар "послушалось" и "брали землю рядом, строили новые дома".

"Я это говорю к тому, что формы ответственности есть разные – есть те, кто непосредственно виноват в преступлениях, они не были наказаны, не успели и не смогли. Есть те, которые морально ответственны. Они воспользовались нашей беспомощностью и своим поведением поддержали власть, которая нас незаконно репрессировала, но эти люди от этого не почувствовали даже дискомфорта", - продолжил он.

По словам Чубарова, "ненаказанное зло имеет свойство возвращаться в еще больших масштабах". Он подчеркнул, что новую агрессию россии против Украины спровоцировала именно "неспособность" всего мира наказать "человеконенавистническую" коммунистическую идеологию советского режима. Он добавил, что на сегодня нужно также создать такие механизмы, которые бы сделали невозможным повторение агрессии.

Цитата

"Завершением этой российско-украинской войны должно быть восстановление территориальной целостности украинского государства, но это будет лишь один из этапов завершения войны. Но если мы на этом остановимся, и если мир не создаст механизмы наказания России как государства, руководителей России и всех тех, кто совершал преступления и на территории Украины, и находясь у себя дома против Украины, если такого глобального привлечения не произойдет для привлечения к ответственности, то через 30-50-60 лет будем снова готовиться к новым агрессиям со стороны Москвы", - подытожил он.

Напомним

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МУС "не колеблясь примет меры" в связи с возможными военными преступлениями в Украине.

Член комитета по безопасности украинского парламента, представитель президента в ВР Федор Вениславский в марте 2023 года рассказал, что для организации деятельности специального международного трибунала для российской федерации рассматриваются две основные модели – создание такого суда под эгидой ООН, либо решение Генеральной ассамблеи ООН.