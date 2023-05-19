"Ненаказанное зло имеет свойство возвращаться": Чубаров призвал создать механизмы наказания рф

ukru
13 марта, 19:26 • 53410 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107141 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108937 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108952 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102398 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97243 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110792 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131604 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171958 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203018 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 29027 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 50832 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 31086 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 20550 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 22200 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171958 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203018 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144573 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151054 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187543 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 67270 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103953 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120937 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156599 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163455 просмотра
Актуальное
"Ненаказанное зло имеет свойство возвращаться": Чубаров призвал создать механизмы наказания рф

"Ненаказанное зло имеет свойство возвращаться": Чубаров призвал создать механизмы наказания рф

Киев • УНН

 • 643692 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Завершением российско-украинской войны должно стать не только восстановление Украины, но и создание механизмов наказания россии как государства, поскольку "ненаказанное зло имеет свойство возвращаться". Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Голосу Америки, передает УНН.

Детали

Чубаров отметил, чтобы в рамках привлечения россии к ответственности в международных судах Меджлис крымскотатарского народа будет требовать, чтобы преступления против крымских татар составляли отдельную часть обвинения. Он объяснил, что когда в начале 1990-х годов крымские татары массово возвращались в Крым, "была дилемма", требовать ли возвращения домов.

"Тогда наши старшие руководители национального движения сказали нам, младшему поколению, что эти люди не виноваты. Они, возможно, несут моральную ответственность, но их туда поселила власть, которая нас выселила, и поэтому мы не можем требовать, чтобы они возвращали нам наши дома", - рассказал он.

Председатель Меджлиса добавил, что несмотря на "страх" старших руководителей "проявлений радикализма", младшее поколение крымских татар "послушалось" и "брали землю рядом, строили новые дома".

"Я это говорю к тому, что формы ответственности есть разные – есть те, кто непосредственно виноват в преступлениях, они не были наказаны, не успели и не смогли. Есть те, которые морально ответственны. Они воспользовались нашей беспомощностью и своим поведением поддержали власть, которая нас незаконно репрессировала, но эти люди от этого не почувствовали даже дискомфорта", - продолжил он.

По словам Чубарова, "ненаказанное зло имеет свойство возвращаться в еще больших масштабах". Он подчеркнул, что новую агрессию россии против Украины спровоцировала именно "неспособность" всего мира наказать "человеконенавистническую" коммунистическую идеологию советского режима. Он добавил, что на сегодня нужно также создать такие механизмы, которые бы сделали невозможным повторение агрессии.

Цитата

"Завершением этой российско-украинской войны должно быть восстановление территориальной целостности украинского государства, но это будет лишь один из этапов завершения войны. Но если мы на этом остановимся, и если мир не создаст механизмы наказания России как государства, руководителей России и всех тех, кто совершал преступления и на территории Украины, и находясь у себя дома против Украины, если такого глобального привлечения не произойдет для привлечения к ответственности, то через 30-50-60 лет будем снова готовиться к новым агрессиям со стороны Москвы", - подытожил он.

Напомним

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МУС "не колеблясь примет меры" в связи с возможными военными преступлениями в Украине.

Член комитета по безопасности украинского парламента, представитель президента в ВР Федор Вениславский в марте 2023 года рассказал, что для организации деятельности специального международного трибунала для российской федерации рассматриваются две основные модели – создание такого суда под эгидой ООН, либо решение Генеральной ассамблеи ООН.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы