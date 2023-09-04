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Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Крыма

Киев • УНН

 • 5037022 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в АР Крым.

Цитата

«Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым», принятый Верховной Радой Украины 23 августа — в день проведения третьего саммита Крымской платформы», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что проект Закона был разработан Представительством совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

«После вступления в силу Закона — на следующий день после его официального опубликования, будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного деления Автономной Республики Крым», - отмечается в сообщении.

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Главная цель Закона — подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создаются для деятельности на территории территориальных громад.

«В связи с этим Закон также поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных громад в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев — образовать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации», - говорится в сообщении.

Дополнение

Украинский парламент принял законопроект о создании современной системы административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.

Контекст

Принятый Верховной Радой законопроект № 9548 должен урегулировать вопросы административно-территориального устройства Автономной Республики, еще до начала деоккупации Крымского полуострова.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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