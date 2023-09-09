Після звільнення Криму Чорне море стане безпечним - Скібіцький

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«Усі попередні безпекові ініціативи для Чорного моря, які надходили, зокрема, й від держав-членів НАТО, раніше гальмувались через фактор «а що скаже росія?», однак тепер росію питати немає необхідності. Настав час, коли питати росію немає необхідності ― вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає нормальному цивільному судноплавству. Через це тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантії безпеки у Чорному морі, зокрема США та Велика Британія. Туреччина повинна сказати своє слово», — пояснив Скібіцький.

Також до теми Чорного моря Скібідський нагадав про цілі окупації Криму росією та створені нею загрози.

« Звільнимо Крим ― і Чорне море стане безпечним . Повірте, і окупація, і нарощування військового потенціалу в Криму були здійснені з двох причин. Перша ― це повне панування у Чорному морі, а друга ― це проєкція сили на Середземномор’я: та ж сама Сирія, та ж сама Африка і вихід в Атлантичний океан», — зазначив Скібіцький.

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Крім того, представник ГУР , заявив, що домінування росії у повітряному просторі Чорного моря та її берегові ракетні комплекси є загрозою не лише для військового, а й для цивільного судноплавства.

За словами Скібіцього, усі зацікавлені держави повинні шукати ефективні шляхи нейтралізації російської воєнної сили у регіоні.

Однак, єдиним способом гарантувати цілковиту безпеку Чорного моря є деокупація Криму.

«Повірте, коли ми повернемо наш Крим, Чорне море стане безпечним — це однозначно», — сказав Скібіцький.