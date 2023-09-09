После освобождения Крыма Черное море станет безопасным - Скибицкий

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«Все предыдущие инициативы по безопасности для Черного моря, которые поступали, в том числе и от государств-членов НАТО, ранее тормозились из-за фактора «а что скажет россия?», однако теперь Россию спрашивать нет необходимости. Настало время, когда спрашивать россию нет необходимости - она агрессор, она реально пират в Черном море, она препятствует нормальному гражданскому судоходству. Поэтому здесь необходима единая позиция заинтересованных стран, стран региона, стран НАТО, стран, которые могут дать гарантии безопасности в Черном море, в частности США и Великобритания. Турция должна сказать свое слово», — пояснил Скибицкий.

Также к теме Черного моря Скибидский напомнил о целях оккупации Крыма россией и созданные ею угрозы.

« Освободим Крым - и Черное море станет безопасным. Поверьте, и оккупация, и наращивание военного потенциала в Крыму были осуществлены по двум причинам. Первая - это полное господство в Черном море, а вторая - это проекция силы на Средиземноморье’: та же самая Сирия, та же самая Африка и выход в Атлантический океан», — отметил Скибицкий.

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Кроме того, представитель ГУР , заявил, что доминирование россии в воздушном пространстве Черного моря и ее береговые ракетные комплексы являются угрозой не только для военного, но и для гражданского судоходства.

По словам Скибицкого, все заинтересованные государства должны искать эффективные пути нейтрализации российской военной силы в регионе.

Однако, единственным способом гарантировать полную безопасность Черного моря является деоккупация Крыма.

«Поверьте, когда мы вернем наш Крым, Черное море станет безопасным — это однозначно», — сказал Скибицкий.