"Немає такого паркану, який не зможемо подолати": Плетенчук про заходи безпеки рф на Кримському мосту

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"Нема такого паркану, який ми не зможемо подолати. Тому, враховуючи загальну протяжність цієї незаконної споруди - це 19 кілометрів, кількість втоплених барж має перевищувати кількість одиниць в Чорноморському флоті. Насправді це не ефективніший спосіб, щоб забезпечити безпеку на цій споруді", - заявив речник.

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Він поінформував що російські військові наразі здебільшого зосередили свою увагу на охороні Кримського моста.

"Ми спостерігаємо більше десятка одиниць: це, зазвичай, 5-6 катерів та 5-6 кораблів прикордонної служби. Це у них зараз така основна ділянка, на якій вони зосереджують свої найбільші потуги і намагаються охороняти її з півночі, півдня, з Азовського моря та з Чорного", - сказав Плетенчук.

Щодо перекриття руху на мосту минулої ночі, він зазначив, що це пов'язано із заходами безпеки, коли російська сторона "бачить небезпеку щодо існування цієї незаконної прибудови".

"Вони зазвичай зупиняють рух. Хоча він і так там перебуває в досить складному стані, періодично працює у реверсному режимі", - резюмував Плетенчук.

Нагадаємо

Речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк 2 вересня спростувала заяви міністерства оборони росії про нічну атаку дронів на кримський міст. Вона заявила, що це марення окупантів, які намагаються виправдати свою нездатність використовувати міст для перекидання військ та вантажів.