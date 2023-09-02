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Нічна атака дронів на кримський міст: Гуменюк спростувала заяви міноборони рф

Нічна атака дронів на кримський міст: Гуменюк спростувала заяви міноборони рф

Київ • УНН

 • 608567 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Речниця Сил оборони "Півдня" Наталя Гуменюк спростувала заяви міністерства оборони росії про нічну атаку дронів на кримський міст. Вона заявила, що це марення окупантів, які намагаються виправдати свою нездатність використовувати міст для перекидання військ та вантажів, передає УНН з посиланням на заяву речниці у телемарафоні.

Близько другої години ночі з п’ятниці на суботу була спроба атаки на керченський міст. Таку заяву зробили в міністерстві оборони росії. За інформацією окупантів, начебто було знищено три морські дрони. На прохання прокоментувати таку заяву міноборони рф, Гуменюк відповіла наступне:

“Те, що їм постійно щось мариться навколо кримського мосту, зрозуміло. Діагноз точний: конструкція зайва, і вони просто намагаються вгадати час, коли це стане очевидно абсолютно всім. Те, що вони кожного разу намагаються напружувати ситуацію навколо цієї конструкції, це саме їх тактика. Їм якимось чином треба виправдовувати, чому немає можливості використовувати цей об’єкт транспортної інфраструктури. Адже підтягування резервів, поповнення запасів – все це мало б відбуватися через кримський міст, але це не працює”, - сказала Гуменюк.

Вона додала, що міст не працює в тому обсязі, у якому розраховують війська окупантів. Тому росіяни шукають якесь виправдання.

“І зараз окупанти придумали конструкцію з підтоплених паромів навколо мосту і також постійні перекриття цього мосту та навчання, які вони там проводять. Отже, вони щоразу мають певну легенду для того, щоб пояснити свою таку незрозумілу іншим поведінку”, - пояснила Гуменюк.

Вона також нагадала, що українські військові звільняють окуповані території поступово на всій її площі, де знаходиться ворог.

“Але в який спосіб, що і коли ми робимо, ми звітуємо тільки тоді, коли операція має право на розголошення. Зараз поки що це їх марення”, - зазначила речниця.

Нагадаємо

Сьогодні, 2 вересня, міністерство оборони росії заявило, що нібито безпілотник Сил оборони України намагався атакувати Кримський міст. Зазначається, що нібито БПЛА було виявлено та знищено в акваторії Чорного моря. 

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