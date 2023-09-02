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Міноборони рф заявило про нібито атаку БПЛА на Кримський міст

Київ • УНН

 • 414111 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що нібито безпілотник Сил оборони України намагався атакувати Кримський міст. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення оборонного відомства рф у Telegram.

Цитата 

"1 вересня близько 23.15 (за московський часом - ред.) київським режимом було здійснено спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що нібито БПЛА було виявлено та знищено в акваторії Чорного моря.

Доповнення

У бєлгородській області росії було чутно вибухи. Губернатор області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО.

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