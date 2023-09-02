Міноборони рф заявило про нібито атаку БПЛА на Кримський міст

Цитата

"1 вересня близько 23.15 (за московський часом - ред.) київським режимом було здійснено спробу завдання терористичного удару по Кримському мосту напівзанурювальним безекіпажним катером", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нібито БПЛА було виявлено та знищено в акваторії Чорного моря.

Доповнення

У бєлгородській області росії було чутно вибухи. Губернатор області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО.