Минобороны рф заявило о якобы атаке БПЛА на Крымский мост

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"1 сентября около 23.15 (по московскому времени - ред.) киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что якобы БПЛА был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.

Дополнение

В белгородской области россии было слышны взрывы. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщает о якобы работе ПВО.