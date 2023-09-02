Минобороны рф заявило о якобы атаке БПЛА на Крымский мост
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Министерство обороны россии заявило, что якобы беспилотник Сил обороны Украины пытался атаковать Крымский мост. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение оборонного ведомства рф в Telegram.
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"1 сентября около 23.15 (по московскому времени - ред.) киевским режимом была предпринята попытка нанесения террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что якобы БПЛА был обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.
Дополнение
В белгородской области россии было слышны взрывы. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщает о якобы работе ПВО.