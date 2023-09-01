На бєлгородщині "працює ППО" - губернатор

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"У бєлгородському районі спрацювала наша система ППО – збитий БПЛА літакового типу.є.

У корочанському районі та яковлівському міському окрузі спрацювала наша система ППО – збиті 2 повітряні цілі", - йдеться у повідомленні.

Російський губернатор пише, що нібито за попередніми даними постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо

Зранку губернатор в'ясеслав гладков також заявив про "збитий" дрон під бєлгородом.