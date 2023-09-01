У бєлгородській області рф заявили про "збиття" дрона
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У бєлгородській області рф губернатор в'ясеслав гладков у п'ятницю заявив про "збитий" дрон під бєлгородом, передає УНН.
Деталі
"У бєлгородському районі спрацювала наша система ППО – збитий БПЛА літакового типу", - написав гладков у телеграм-каналі.
З його слів, наслідки уточнюються. За попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає.
Доповнення
мер москви собянін заявляв, що на підльоті до москви збили безпілотник.
губернатор курської області рф старовойт також заявляв про два дрони над областю.