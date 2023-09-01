У курській області два безпілотники атакували місто Курчатов – губернатор

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За його даними, у Курчатові внаслідок атаки дронами пошкоджено адміністративну будівлю та житловий будинок. На місце виїхали фахівці, вони оцінюють розміри збитків.

Відомо, що Курчатов розташоване орієнтовно за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Нагадаємо, мер москви заявив про збиття безпілотнкиа вранці 1 вересня у московській області.