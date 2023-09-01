На підльоті до москви збили безпілотник – мер

Деталі

За його словами, збиття БПЛа сталося сьогодні, 1 вересня. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події.

Відзначимо, що аеропорти у підмосков’ї раніше оголосили план «Килим», авіарейси на виліт та посадку не пускали.

Вранці 31 серпня у міноборони росії заявили про "знищений" дрон у московській області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Справа підриву "воєнкора" татарського: жінку, яка принесла бомбу, залишать в СІЗО до зими - ЗМІ