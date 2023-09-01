На підльоті до москви збили безпілотник – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У московській області неподалік міста люберці російська ППО буцімто збила безпілотник, що летів на москву. Про це повідомив мер російської столиці сергій собянін, передає УНН.
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За його словами, збиття БПЛа сталося сьогодні, 1 вересня. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події.
Відзначимо, що аеропорти у підмосков’ї раніше оголосили план «Килим», авіарейси на виліт та посадку не пускали.
Вранці 31 серпня у міноборони росії заявили про "знищений" дрон у московській області.
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