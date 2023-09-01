На подлете к москве сбили беспилотник - мэр

Детали

По его словам, сбитие БПЛа произошло сегодня, 1 сентября. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.

Отметим, что аэропорты в подмосковье ранее объявили план «Ковер», авиарейсы на вылет и посадку не пускали.

Утром 31 августа в минобороны россии заявили об "уничтоженном" дроне в московской области.

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