На подлете к москве сбили беспилотник - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В московской области недалеко от города люберцы российская ПВО якобы сбила беспилотник, летевший на москву. Об этом сообщил мэр российской столицы сергей собянин, передает УНН.
Детали
По его словам, сбитие БПЛа произошло сегодня, 1 сентября. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте происшествия.
Отметим, что аэропорты в подмосковье ранее объявили план «Ковер», авиарейсы на вылет и посадку не пускали.
Утром 31 августа в минобороны россии заявили об "уничтоженном" дроне в московской области.
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