У міноборони росії заявили про "знищений" дрон у московській області
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У міноборони росії заявили у четвер, що нібито було знищено безпілотний літальний апарат над територією воскресенського району московської області рф, передає УНН.
Деталі
У міноборони рф стверджують, що вранці 31 серпня було нібито припинено чергову "атаку" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації.
«Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією воскресенського району московської області», - ідеться у повідомленні.
Доповнення
У ніч на 30 серпня в рф було нібито збито безпілотника в рузському районі московської області.