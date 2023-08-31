У міноборони росії заявили про "знищений" дрон у московській області

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У міноборони рф стверджують, що вранці 31 серпня було нібито припинено чергову "атаку" із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації.

«Черговими засобами ППО безпілотний літальний апарат знищено над територією воскресенського району московської області», - ідеться у повідомленні.

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У ніч на 30 серпня в рф було нібито збито безпілотника в рузському районі московської області.