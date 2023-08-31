В минобороны россии заявили об "уничтоженном" дроне в московской области
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В минобороны россии заявили в четверг, что якобы был уничтожен беспилотный летательный аппарат над территорией воскресенского района московской области рф, передает УНН.
Детали
В минобороны рф утверждают, что утром 31 августа была якобы пресечена очередная "атака" с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации.
«Очередными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией воскресенского района московской области», - говорится в сообщении.
Дополнение
В ночь на 30 августа в рф был якобы сбит беспилотник в рузском районе московской области.