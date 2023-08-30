В московской области РФ прогремели взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В ночь на 30 августа в Московской области был сбит беспилотник в Рузском районе Московской области, сообщил мэр москвы Собянин. На месте работают соответствующие службы. Обошлось без пострадавших, передает УНН.
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"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал мер москвы.
Дополнение
Ночью 30 августа Россия заявила об атаке на 6 своих регионов.
около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове.
около 1.45 минобороны россии сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской.
около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над Калужской областью;
около 3.10 минобороны России сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью
около 3.10 в оккупированном Крыму была атака беспилотников с моря.