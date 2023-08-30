В московской области РФ прогремели взрывы

Цитата

"Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего", - написал мер москвы.

Дополнение

Ночью 30 августа Россия заявила об атаке на 6 своих регионов.

около 0.30 мск губернатор сообщил об отражении атаки дронов на аэропорт в Пскове.

около 1.45 минобороны россии сообщило об уничтожении трех украинских дронов в Брянской области и одного – в Орловской.

около 2.00 мск еще один дрон якобы уничтожили над Калужской областью;

около 3.10 минобороны России сообщило, что украинский беспилотник сбили и над Рязанской областью

около 3.10 в оккупированном Крыму была атака беспилотников с моря.