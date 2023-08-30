У московській області рф пролунали вибухи

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"Сьогодні вночі було здійснено спробу масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один із БПЛА, який прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузькому районі. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав мер Москви.

Доповнення

Уночі 30 серпня Росія заявила про атаку на 6 своїх регіонів.