У московській області рф пролунали вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У ніч проти 30 серпня в Московській області був збитий безпілотник у Рузскому районі Московської області, повідомив мер москви Собянін. На місці працюють відповідні служби. Обійшлося без постраждалих, передає УНН.
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"Сьогодні вночі було здійснено спробу масової атаки безпілотників у Центральному федеральному окрузі. Один із БПЛА, який прямував до Москви, був знищений силами ППО в Рузькому районі. Попередньо постраждалих і руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події", - написав мер Москви.
Доповнення
Уночі 30 серпня Росія заявила про атаку на 6 своїх регіонів.
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- близько 0.30 мск губернатор повідомив про відбиття атаки дронів на аеропорт у Пскові.
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- близько 1.45 міноборони росії повідомило про знищення трьох українських дронів у Брянській області та одного – в Орловській.
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- близько 2.00 мск ще один дрон нібито знищили над Калузькою областю;
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- близько 3.10 міноборони Росії повідомило, що український безпілотник збили і над Рязанською областю
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- близько 3.10 в окупованому Криму була атака безпілотників з моря.
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