Справа підриву "воєнкора" татарського: жінку, яка принесла бомбу, залишать в СІЗО до зими - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Басманний суд москви продовжив до 2 грудня термін тримання під вартою дар'ї треповій, яку звинувачують у справі про теракт у кафе санкт-петербурга, де загинув проросійський пропагандист владлен татарський, повідомляє УНН з посиланням на росЗМІ.

Деталі

Басманний районний суд міста москви продовжив термін утримання під вартою дар'ї треповій, обвинуваченій у вбивстві пропагандиста владлена татарського, справжнє ім’я максим фомін. У СІЗО вона залишиться до 2 грудня. На прохання слідства засідання проходило в закритому режимі.

Додамо

трепова перебуває в СІЗО "лефортово". 23 серпня повідомлялося, що її етапують із москви до санкт-петербурга і помістять у СІЗО. Розслідування справи про вбивство колаборанта татарського вже завершено.

Нагадаємо

Український зрадник і російський пропагандист родом із Макіївки Донецької області владлен татарський загинув 2 квітня 2023 року в кафе "Стріт-бар" у петербурзі. За версією слідства, трепова, яка представилася анастасією, подарувала владлену статуетку. Усередині неї був вибуховий пристрій. Унаслідок події загинув сам пропагандист, ще 42 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості. Треповій висунули обвинувачення за статтями про терористичний акт і незаконне носіння вибухового пристрою.

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