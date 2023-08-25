Дело подрыва "военкора" татарского: женщину, принесшую бомбу, оставят в СИЗО до зимы - СМИ

Детали

Басманный районный суд города москвы продлил срок содержания под стражей дарье треповой, обвиняемой в убийстве пропагандиста владлена татарского, настоящее имя максим фомин. В СИЗО она останется до 2 декабря. По просьбе следствия заседание проходило в закрытом режиме.

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Трепова находится в СИЗО "лефортово". 23 августа сообщалось, что ее этапируют из москвы в санкт-петербург и поместят в СИЗО. Расследование дела об убийстве коллаборанта татарского уже завершено.

Украинский предатель и российский пропагандист родом из Макеевки Донецкой области владлен татарский погиб 2 апреля 2023 года в кафе "стрит-бар" в петербурге. По версии следствия, трепова, представившаяся анастасией, подарила владлену статуэтку. Внутри нее было взрывное устройство. В результате происшествия погиб сам пропагандист, еще 42 человека получили ранения различной степени тяжести. Треповой предъявили обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном ношении взрывного устройства.

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