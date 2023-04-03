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Убийство владлена татарского: в сети появилось полное видео "теракта" в кафе пригожина

Убийство владлена татарского: в сети появилось полное видео "теракта" в кафе пригожина

Киев • УНН

 • 1930842 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В российских Telegram-каналах распространяют полное видео "теракта" во время которого погиб "военкор" владлен татарский, передает УНН.

Детали

На кадрах видно, как Дарья Трепова приносит статуэтку и садится рядом со сценой, сам военкор шутит про "золотого Владлена". Затем экран темнеет, раздается взрыв.

Также обнародовано видео первых секунд после взрыва на вечере владлена татарского.

Набережная в обломках, из бара выходят окровавленные люди. Одна из последних – Дарья Трепова. Несколько секунд она о чем-то думает и исчезает с места происшествия.

Ранее

2 апреля в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar №1, которое принадлежало основателю чвк вагнера евгению пригожину, произошел взрыв во время "творческого вечера" "вояки" владлена татарского.

В результате татарский погиб, еще 33 человека получили ранения. Следствие утверждает, что бомба была заложена в статуэтку, которую подарила "военкору" одна из посетительниц. На следующий день СК отчитался о задержании подозреваемой.

Российские силовики утверждают, что убийство спланировали спецслужбы Украины "с привлечением агентуры" из людей, сотрудничающих с ФБК. Соратники Алексея Навального отрицают причастность к взрыву.

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