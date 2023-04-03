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Вбивство владлена татарського: у мережі з'явилось повне відео "теракту" у кафе пригожина

Вбивство владлена татарського: у мережі з'явилось повне відео "теракту" у кафе пригожина

Київ • УНН

 • 1930851 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. У російських Telegram-каналах поширюють повне відео "теракту" під час якого загинув "воєнкор" владлен татарський, передає УНН.

Деталі

На кадрах видно, як Дарья Трепова приносить статуетку і сідає поряд зі сценою, сам воєнкор жартує про "золотого Владлена". Потім екран темніє, лунає вибух.

Також оприлюднено відео перших секунд після вибуху на вечорі владлена татарського.

Набережна в уламках, з бару виходять закривавлені люди. Одна з останніх – Дар'я Трепова. Декілька секунд вона про щось думає і зникає з місця події.

Раніше

2 квітня у Санкт-Петербурзі у кафе Street Food Bar №1, яке належало засновнику пвк вагнера євгену пригожину, стався вибух під час "творчого вечора" "військора" владлена татарського.

У результаті татарський загинув, ще 33 особи отримали поранення. Слідство стверджує, що бомбу було закладено у статуетку, яку подарувала "воєнкора" одна з відвідувачок. Наступного дня СК прозвітував про затримання підозрюваної.

Російські силовики стверджують, що вбивство спланували спецслужби України "із залученням агентури" із людей, які співпрацюють із ФБК. Соратники Олексія Навального заперечують причетність до вибуху.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Подоляк прокоментував вибух в кафе у петербурзі: "Павуки поїдають один одного в банці"

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