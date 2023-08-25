пригожин скоріш за все був убитий, але на ракету "земля-повітря" немає вказівок - Пентагон

Цитата

"Я знаю, що ця тема викликає великий інтерес. Скажу відразу: по-перше, за нашою початковою оцінкою, пригожин, швидше за все, був убитий. Ми продовжуємо оцінювати ситуацію. Наразі у нас немає жодної інформації, яка б могла вказати на повідомлення в пресі про те, що літак збив якийсь тип ракети класу "земля-повітря", і... ми вважаємо цю інформацію неточною. Знову ж таки, немає нічого, що вказувало б на наявність ракети класу "земля-повітря". Але, крім цього, у мене просто не буде жодної додаткової інформації", - зазначив Райдер.

Деталі

На уточнююче запитання, чи було щось, що йшло зсередини літака, речник Пентагону також вказав, що "жодної додаткової інформації з цього приводу" у нього "немає".

На уточнення щодо того, що пригожин був на борту, речник Міноборони США зауважив: "Я не збираюся вдаватися до подробиць того, як ми збираємо інформацію, окрім, знову ж таки, нашої початкової оцінки, заснованої на безлічі факторів, що він, швидше за все, був убитий".

Він ще раз наголосив, що оцінка заснована "на підставі багатоьох факторів" у відповідь на зауваження, чи "це не просто ґрунтується на заявах росії".

Доповнення

Увечері 23 серпня в тверській області рф розбився літак засновника "вагнера" пригожина. Бізнес-джет, серед пасажирів якого значився пригожин, здійснював рейс з москви в санкт-петербург. У ньому перебувало 10 осіб, у тому числі троє членів екіпажу. Виявлено тіла всіх десяти людей, які були в літаку.

24 серпня у росії почала з'являтися суперечлива інформація щодо упізнання тіла пригожина.